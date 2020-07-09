三竹電腦AP看盤系統 新光證券搶頭香

三竹資訊（8284）繼開發手機、平板等看盤系統，提供股市報價資訊，今（9）日再發表「電腦版、電視版」全新看盤系統。三竹表示，電腦版自由選搭10種看盤模式，免安裝就可使用；電視版主打聲控下單。三竹拓展全台首個跨螢看盤版圖，打造「報價生態圈」。

三竹表示，由於投資人除了用手機或平板關注股市動態，仍有跨螢看盤報價的需求，三竹近年蒐集上萬份問卷，詢問使用者對於電腦版看盤系統的需求，並與券商交流各種意見，研發電腦版看盤系統，如今功能完備，正式公開「電腦AP看盤系統」，新光證券搶頭香，成為第一個合作夥伴。

三竹指出，電腦AP看盤系統「多模式、超便利」，除提供10種看盤模式，資訊豐富多元，使用者透過增加功能分頁或拖曳視窗，快速設定自己習慣的看盤功能。電腦AP看盤系統免安裝，使用者下載程式並打開壓縮，透過隨身碟或雲端放到其他電腦，都能直接使用，加上電腦AP看盤系統可無痛轉移三竹股市APP的既有資料，使用者就像在另一支大型手機輕鬆看盤。

三竹認為，有別於業界的電腦版看盤系統資料龐雜、介面複雜，三竹研發團隊精心刻畫電腦AP看盤系統的使用者介面，可迅速找到各種資訊，輕量化的操作模式，無論專業券商或股市新手，都能輕易上手。

另一方面，三竹也搶先全台推出智慧電視看盤系統，提供各項股市概況，指數、股價跳動，隨時掌握下單契機，透過遙控器自訂介面或查看報價，坐在自家客廳看盤。三竹表示，只要對著遙控器的麥克風說出股票名稱、代號以及下單的指令，電視可即時顯示個股現況並完成下單，例如，對著遙控器說「台積電買進三張」，再與電視內建語音簡單互動，完成台積電的委託下單畫面就會顯示在螢幕上。

三竹認為，隨著內建Google助理的迭代進化，智慧電視看盤系統也將開發更多語音操作模式，使功能更臻完善。智慧電視看盤系統至今已吸引Sony、BenQ、Samsung、Panasonic等37家業者合作。