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董總薪資肥貓爭議連環爆 台灣高鐵發聲明駁斥

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司爆出肥貓爭議。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司爆出肥貓爭議。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司肥貓爭議連環爆，現任高鐵董事長江耀宗及總經理鄭光遠雖帶頭減薪，但今傳出透過獎金一年仍可領逾840萬和770萬。台灣高鐵稍早發出聲明表示，並無報導所稱情事，並強調江耀宗到任後，公司營收、獲利大幅成長。另根據外部顧問公司調查，董事長與總經理薪酬，皆低於市場上相同職務之中位數。

資深執行副總陳強今也被爆出，在7月15日退休後，內部打算以約聘方式續聘，等於陳領完退休金後，還可繼續擔任資深執行副總，年薪上看500萬，後因交通部及公股董事覺得不妥而被擋下，改聘顧問。

高鐵則表示，陳強預訂於今年7月15日屆齡退休，公司考量鐵道專業技術人才培育不易，且交通部亦表認同關鍵技術人才應予留任，故將於陳強退休後改聘為資深顧問，轉任後之服務費用，均依照公司治理程序，經「薪資報酬委員會」審議後，並依董事會決議辦理。

●以下為高鐵聲明全文：

1.台灣高鐵公司一向遵法循規，重視公司治理，所有董事及經理人薪酬，皆詳實揭露於公司年報中，針對《蘋果新聞網》輕率引用匿名爆料者說法，並以「假減薪」之聳動標題意圖汙衊，本公司至感遺憾。

2.自交通部於2016年12月間要求本公司依照該部所定薪酬標準核給董事長及總經理薪酬起，本公司董事長及總經理之薪酬均已遵照交通部規定辦理，並於近年公司年報如實揭露，並無報導所稱之情事，至盼社會大眾給予遵法循規之企業公平對待與正確理解。

3.本公司重申，江董事長於2016年10月18日就任後，當時薪酬係經董事會盱衡公司治理精神，核議比照先前歷任董事長標準支薪；嗣後於同年底為配合政府政策調減薪酬，以符合「交通部派任或推薦至公股民營事業及其轉投資事業之董事長、總經理薪資標準規範」，並追溯自董事長就任日起。本公司鄭總經理雖非屬交通部正式推薦或派任之人選，然董事會基於公司治理考量並徵得鄭總經理同意後，亦配合調減薪酬。

4.江董事長自2016年10月到任以來至今年6月底，高鐵公司營收、獲利大幅成長，不僅提前清償銀行借款超過900億元、公司市值大幅躍升89%、逾2仟億元，股價亦遠優於同期大盤漲幅之29%。更自2018年起，連續三年獲選為「公司治理評鑑」前5%優良企業，證明台灣高鐵公司在運營、財務、公司治理、企業社會責任各方面之努力，成效卓著（詳下表）。另本公司亦曾委託外部顧問公司(Willis Towers Watson,韋萊韜悅)進行薪酬競爭力市場調查，本公司董事長與總經理之薪酬，皆低於市場上相同職務之中位數。

台灣高鐵公司說，在運營、財務、公司治理、企業社會責任各方面之努力，成效卓著。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司說，在運營、財務、公司治理、企業社會責任各方面之努力，成效卓著。圖／台灣高鐵公司提供

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