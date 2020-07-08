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聯發科股價走高 他身價上漲近90億元

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

手機晶片大廠聯發科8日股價持續猛衝，收盤價達661元，首度收盤總市值超過1兆元大關，達1.05兆，而盤中最高價674元，也是18年多以來的新高點。根據聯發科最新年報，董事長蔡明介與妻子共持有該公司超過8.4萬張，概算市值高達557億元，蔡明介身價從今年初以來，也因聯發科而上漲近90億元。

聯發科股價已連四紅，7日盤中總市值就已突破兆元，8日股價繼續上攻，收盤價為661元，漲幅達6.96％，市值進一步高漲，而盤中攻上674元，已是2002年4月創歷史天價783元以來的新高點。

根據聯發科年報，蔡明介約持有該公司超過4.1萬張，妻子李翠馨則持有超過4.3萬張，以8日收盤價來計算，兩人持股的總市值約557.76億元。而根據申報資料，蔡明介今年以來的持股數均無變化，聯發科去年的封關價為443.5元，到8日收盤股價上漲217.5元，使得蔡明介身價在半年多內也跟著上漲89.7億元。

聯發科 蔡明介

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