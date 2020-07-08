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公平會不反對佳世達與明泰結合 佳世達：收購條件成就

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

公平會今（8）日決議，不禁止佳世達明泰結合，佳世達晚間公告，公開收購明泰科技普通股，公開收購條件均已成就。

佳世達表示，截至7月8日止，明泰股東累計應賣股數達111,261,997股（相當於明泰股權20.51%），已超過最低收購數量27,124,123股（相當於明泰股權5%）；且公平會7月8日新聞稿已決議不禁止佳世達與明泰結合，因此宣布公開收購條件已成就。

佳世達表示，將持續公開收購明泰之普通股至109年7月23日下午3點30分止，目前明泰股東參與應賣很熱烈，但最高收購比例是19%， 完成收購後的持股比例是42.8%。

佳世達說明，本次公開收購未依法停止進行情況下，應賣有價證券數量超過預定收購數量時，佳世達將依同一比例向所有應賣人購買，其計算方式為單一集保帳戶應賣股數1,000股（含）以下全數購買，單一集保帳戶應賣股數超過1,000股者優先購買1,000股，超過部分按各應賣人委託申報數量扣除前述優先收購數量後的股數依比例分配至1,000股為止。如尚有餘額，佳世達將按隨機排列方式依次購買。

佳世達 明泰 股東

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