通路搶貨挹注 宏碁Q2營收創近10季新高

宏碁（2353）今（8）日公布6月單月營收256.73億元，月增27.2%、年增4.9%；第2季自結合併營收為656.02億元，創近十個季度以來新高，季增34.3%、年增19.0%；累積前六月合併營收為1,144.57億元，年增4.2%，累計前半年營收也為近五年來同期新高。

宏碁表示，以區域來說，泛歐區在第2季營收季增60.0%為各區之冠、泛美區營收季增35.6%，多數國家受惠居家辦公、遠距教學需求以及優異的供應鏈整體協作。以產品線來說，第2季筆電營收季增48.4%、顯示器營收季增28.9%、電競產品營收季增70.9%、Chromebook營收季增74.8%。

宏碁強化多重事業引擎的策略持續發酵，像是展碁國際公司、安碁資訊公司、宏碁資訊服務公司等。