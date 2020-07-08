遠傳：全通路啟動心5G飆速體驗

遠傳5G服務於上週五開賣，全通路啟動心5G飆速體驗，更導入大數據與人工智慧，從線上到線下，結合網路、APP、實體門市、客服中心，貼近用戶，打造未來無距離的5G心服務，並結合實體應用與虛擬內容，規劃各種5G情境體驗與專區服務，要給民眾截然不同的5G心感受。

遠傳表示，不僅在全台實體門市打造5G體驗環境，提供影音娛樂內容，動員門市人員主動出擊，在北中南熱點商圈舉辦「遠傳心5G 飆速體驗營」，讓民眾親身體驗5G超快感的速度與VR 虛擬實境，現場闖通關除了免費送寶礦力ion water，還可拿涼風扇、隨身瓶、抽露營椅等好禮。

遠傳表示，針對5G用戶推出「心5G搶先方案」限時開賣優惠，從月付599元起，自申辦日起至2020年8月2日期間可享5G上網吃到飽；申辦1,399以上方案，上網吃到飽，還可獲得價值逾4,200元的「5G 影音大全配」，讓消費者「吃好、吃飽、又豐富」。信義威秀等指定門市更有搶手的黃金門號免費送活動，千萬別錯過！。

近期遠傳在全台直營加盟門市，打造專屬的5G體驗空間，透過5G的高頻寬、低延遲、大規模物聯網等技術特性，讓消費者近距離體驗5G快感，使用最新遠傳friDay影音明星多視角的娛樂內容，讓你隨時擁有舞台第一排的臨場震撼、360度欣賞最愛的明星視角，也歡迎到門市戴上VR 眼鏡，身歷其境地到世界勝地旅遊。

遠傳強調，重視與顧客的每一個觸點，導入「大數據、人工智慧」等新技術提升服務效率，整合全台超過700家的實體門市、行動客服app、網路門市、客服中心等線上線下通路，讓顧客獲得一致性的服務與銷售體驗。同時以「心5G」為主軸推出多項服務，包含客服中心，客戶進線客服中心時可聽到最新5G促銷訊息，並針對4G升級5G用戶導流到專屬服務窗口，導入IVR互動語音系統可自動辨識5G用戶，由客服人員給予相對應的服務；此外，文字機器人艾瑪也可查詢到最新5G相關訊息。

此外遠傳表示，網路門市部分，運用大數據推薦用戶最合適的5G資費方案，並推出限定加碼優惠，8月2日前申辦「心5G搶先方案」，即可抽萬元全聯禮券，還可獲得最高3,000元配件購物金。實體門市部分推出熟客預約服務，藉由大數據技術，優先預約門市活動及申辦業務，深化客戶服務維繫與5G業務推動，創新升級讓客戶從心感受遠傳的全通路服務體驗。