緯創第3季伺服器與桌機 持續雙位數成長
筆電與伺服器需求暢旺，帶動緯創2020年6月營收創歷年同期新高與今年新高，由於第2季出貨基期墊高，第3季筆電出貨季減5%至10%，不過，第3季伺服器與桌機持續兩位數成長，顯示器產品也個位數成長。
緯創2020年6月營收790.01億元，月增4.89%、年增1.91%。第2季營收2,212.12億元，季增27.3%、年增7.6%，寫下歷年同期新高；累計上半年營收3,948.79億元，年減4.1%。
緯創2020年6月筆電出貨180萬台、月增10萬台。伺服器出貨21萬台、月增1萬台。桌機出貨80萬台、月減5萬台。顯示器80萬台，則與上個月持平。
展望2020第3季，緯創筆電由於第2季基期墊高，第3季將季減5-10%，伺服器與桌機則將雙位數季增，顯示器則是個位數季增。
展望2020下半年，緯創表示，目前第4季還看不清楚，預估下半年營運優於上半年，全年筆電出貨量可望與去年持平。伺服器今年出貨表現也將優於去年。
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