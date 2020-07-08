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賴清德訪研華 劉克振提兩大建言

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
研華今日由董事長劉克振、執行董事何春盛、綜合經營管理總經理陳清熙等親自接待副總統賴清德等一行人蒞臨研華物聯網園區參訪。 圖／研華提供
研華今日由董事長劉克振、執行董事何春盛、綜合經營管理總經理陳清熙等親自接待副總統賴清德等一行人蒞臨研華物聯網園區參訪。 圖／研華提供

全球物聯網智能系統領導廠商研華公司（2395）今（8）日由董事長劉克振、執行董事何春盛、綜合經營管理總經理陳清熙等親自接待副總統賴清德等一行人蒞臨研華物聯網園區參訪。參訪過程，不僅展示研華近年來於智慧城市、智慧醫療及環境與能源、智慧製造等工業物聯網領域中各式最新應用與解決方案外，也於雙方座談會中針對台灣工業物聯網產業發展提出兩大建言。

研華指出，相關建言如下，第一， 建議政府推動「先進智慧醫療特區」。研華表示，建議政府推動「先進智慧醫療特區」，以提供國內醫界、醫學界及科技界有力的共同實驗場域；此舉將對促成台灣發展國際化醫療科技產業生態系十分關鍵。其中，以陽明交大在桃園A19新校地為例，目前也已朝此規劃，並將包括醫療 AI、遠距醫療（Telemedicine）、全服務健檢、醫療MBA、醫療新創事業育成等視為未來可能發展項目。

第二， 建議政府促成「工業物聯網產研聯盟（國家隊）」，研華表示，工業物聯網是台灣未來十分可能成功的產業，因而建議政府積極促成「工業物聯網產研聯盟（國家隊）」，整合物聯網平台之標準化及共享機制，並於以下指定場域進行落地驗證。以金屬製造場域為例，可由研華與機械公會代表產業端，工研院、資策會與金工中心代表研究單位組成國家隊，發揮各自專長，共創支持設備商數位轉型的設備聯網工業App。

研華一直以來致力於「智能地球的堆手」企業願景，且近年積極落實「共創」與「跨界」的物聯網經營模式，期待藉由整合產、學、研以及政府之積極參與，建構完整產業生態鏈、連結各產業夥伴共同開發及導入產業應用，進而帶動台灣工業物聯網產業之升級與落地。

物聯網 研華 生態 賴清德

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