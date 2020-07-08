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連挑剔的德國人都愛 宏碁獲德消費者最喜愛、推薦品牌

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

知名媒體BILD調查德國最受歡迎及最推薦之企業消費者滿意度訪問，在調查報告中宏碁於消費電子品牌類別得到「整體滿意度高分」評價，宏碁獲評德國最受喜愛及推薦的品牌之一。

BILD調查總共1,665家供應商、經銷商及服務單位者，橫跨155間產業別，統整42萬份消費者回饋，主要針對（1）消費者對企業產品的價格滿意度、（2）消費者對於企業產品及服務滿意度、（3）消費者是否具備回購意願。

三個選項進行分析調查，宏碁品牌獲得高分肯定，也讓宏碁在消費電子類別中獲得「整體滿意度高分」評價。除此之外，宏碁在德國致力提供多元產品線，更帶給消費者完善的銷售體驗及售後服務，包含友善且專業的經銷人員、即時回覆的電子信箱服務、完整的網站設計及產品保固，讓消費者對宏碁產品及服務滿意度給予高度肯定，也提升消費者對於宏碁品牌的喜愛。

宏碁 德國

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