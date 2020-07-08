工研院攜北榮新竹分院 打造醫療照護場域智慧光環境

工研院於今（8）日與台北榮總新竹分院攜手發表在護理站與病房交誼廳引進「同色異譜人因照明技術」、「光療照護系統」與「可見光定位系統」科技應用成果，以LED光調節人體生理時鐘、提升睡眠品質、還可結合定位功能，彷彿「千里眼」般能掌控各項醫療器材的位置通通一目了然，打造更優質有效率的環境、提升醫療品質，讓照明成為智慧醫療的好幫手。

工研院電子與光電系統研究所所長吳志毅表示，台灣已是高齡社會，面對越來越多的就醫需求，醫護人力不足，尤其是疫情期間，醫療團隊更是付出許多心力。工研院在2030的技術策略藍圖中打造「健康樂活」的應用領域，以先進醫療照護讓生命更美好。

因此，工研院串聯了產業界團隊包括精聯電子、鼎元光電、映興電子，將照明科技實際產品化，並透過與台北榮總新竹分院這樣具備優良醫療經驗的場域合作，以光科技實際加值場域應用，適時調整醫護人員及病患的心情，有效提升工作、休息品質，並大幅節省交班清點時間。期望藉由雙方的合作，強強相加，建構全新智慧醫院光環境產業鏈。

台北榮總新竹分院院長彭家勛指出，台北榮總新竹分院擁有444床急性病床及399床護理之家，是醫養合一的醫療單位。除了長期在病房工作的醫護同仁外，更有一群長期住院療養需要照顧的長者，因著工作或身體狀況等原因，需長時間待在室內，無法接受到正常陽光照射的好處，間接影響身體的正常功能，導致如情緒易變、睡眠障礙、骨質疏鬆等。

彭家勛說，此次藉由與工研院的合作，在室內空間中，營造符合人體可感受自然光晝夜節律的人性空間，經在本院場域試驗發現，不僅可改善護理同仁的壓力及睡眠狀態，對精神患者也可明顯改善其精神疾病的嚴重度。同時本院也應用工研院研發之可見光通訊技術，進行儀器定位交班模式，可大幅提升護理同仁交班與盤點的效率，縮短交班所需時間。