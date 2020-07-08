TrendForce：2023年醫療保健語音市場將突破7億美元

繼2011年Apple Siri問世後，各家大廠也相繼推出Amazon Alexa、Google Assistant、Microsoft Cortana等語音助理，並積極發展垂直應用領域如醫療保健等。

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院調查，今（2020）年在新冠肺炎疫情肆虐下，科技大廠與新創企業也加速投入開發相關語音應用，以便快速協助市場應對線上龐雜的醫療資訊需求，與優化線下醫療體系的服務，預估2023年全球醫療保健語音應用市場規模將突破7億美元，年複合成長率達24.55%。

拓墣產業研究院分析師賴子歆說明，語音在醫療保健領域的應用相當多元，主要可劃分為三大市場，包含以診斷協助、病歷製作、研究搜尋為主的「醫療服務提供者」；衛教諮詢、照護提醒、在宅老化為核心服務的「民眾健康參與」；以及醫療處方紀錄與溝通、臨床試驗為實施方針的「保險給付及用藥」。相關廠商如Amazon、Apple、Google、Microsoft、Nuance、Orbita等，亦持續投入研發以強化布局。

整體而言，語音應用在醫療保健市場尚在萌芽階段，在執行應用面上，目前以Chatbot最為普及，並將走向整合病人照護計畫與個人化病歷資料，結合物聯網、聲音標記工具與大數據分析，用於辨識潛藏疾病徵兆、簡化問診流程等，以節省醫療資源與促進民眾健康管理。

此外，因醫療保健領域涵蓋面相廣泛，需求場所包含住家、照護機構至醫療院所，且醫療院所場景更可細分為診間、檢驗室、手術室、病房等，加上疾病與患者類型各形各色，因此建議有意投入的業者，可優先考量專精一種疾病或症狀，未來再擴大應用工具與場所，同時也須釐清目標市場的醫療法規並評估醫療資安風險。