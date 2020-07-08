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搶8K電視數據傳輸商機 光程研創發表IC解決方案

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

受惠於支援8K的遊戲機將在今年底前問市，可望成為推動4K和8K電視產業發展的主要動力，光學和電子技術廠商光程研創推出「Connect全光HDMI 2.1系列」IC解決方案，是世界上第一個兼容HDMI 2.1的CMOS全光IC解決方案，具備讓高畫質影像長距離傳輸順暢，且兼顧省電及低功耗等特性，可望帶動新一波數據傳輸新浪潮。

光程研創認為，PlayStation 5和Xbox Series X等新世代遊戲機即將在今年底前面世，加上內容豐富的娛樂及電競產業發展熾熱，成為推動4K和8K電視興起的主要動力。

光程研創表示，新一代高解析電視帶動高速大量訊號傳輸需求，因此，支援長距離、輕巧的光纖漸受重視，由於具成本效益和能源效率的架構，不僅成為消費級大型顯示和音效數據傳輸的主流，也成為商用建築多屏顯示器的要件，在HDMI 2.1規格下以光纖代替傳統銅線的趨勢不可擋。

看準相關趨勢，光程研創近期發表「Connect全光HDMI 2.1系列」IC解決方案，不僅能以光速實現HDP、DDC、HDCP、CEC和ARC / eARC等複雜的安全和握手協議（security and control handshake protocols），也可以支援多種HDMI輸出規格，從最新的HDMI 2.1，且能向下兼容HDMI 2.0和HDMI 1.4。

此外，為了使能源效率最大化，當裝置處於閒置狀態（idle mode）時，「Connect全光HDMI 2.1系列」IC解決方案能夠智慧地進入超低功耗的節電模式。

光程研創強調，「Connect全光HDMI 2.1系列」IC解決方案採用CMOS製程，因CMOS具有低成本、低耗電及高整合度的特性，有利於大量生產、降低成本，將有機會使過去價格昂貴的光通訊產品，以合理價格而廣被消費者接受，進而掀起下一波數據傳輸新浪潮。

受惠於支援8K的遊戲機將於2020年問市，8K電視產業的發展銳不可擋，光學和電子技術領先廠商──光程研創（Artilux）推出「Connect全光HDMI 2.1系列」IC解決方案，這是世界上第一個兼容HDMI 2.1的CMOS全光IC解決方案，具有讓高畫質影像長距離傳輸順暢，又兼顧省電及低功耗等特性，可望帶動新一波數據傳輸新浪潮。

隨著PlayStation 5和Xbox Series X等新世代遊戲機即將於2020年底前面世，加上內容豐富的娛樂及電競產業發展熾熱，成為推動4K和8K電視興起的主要動力。新一代高解析電視帶來高速大量訊號傳輸需求，因此，支援長距離、輕巧的光纖漸受重視，由於具成本效益和能源效率的架構，不僅成為消費級大型顯示和音效數據傳輸的主流，也成為商用建築多屏顯示器的要件，在HDMI 2.1規格下以光纖代替傳統銅線，勢不可擋。

光程研創看準上述趨勢，近期發表「Connect全光HDMI 2.1系列」IC解決方案，不僅能以光速實現HDP、DDC、HDCP、CEC和ARC / eARC等複雜的安全和握手協議（security and control handshake protocols），也可以支援多種HDMI輸出規格，從最新的HDMI 2.1，且能向下兼容HDMI 2.0和HDMI 1.4。此外，為了使能源效率最大化，當裝置處於閒置狀態（idle mode）時，「Connect全光HDMI 2.1系列」IC解決方案能夠智慧地進入超低功耗的節電模式。

光程研創的「Connect全光HDMI 2.1系列」IC解決方案採用CMOS製程，因CMOS具有低成本、低耗電以及高整合度的特性，有利於大量生產、降低成本，將有機會使過去價格昂貴的光通訊產品，以合理價格而廣被消費者接受，進而掀起下一波數據傳輸新浪潮。

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