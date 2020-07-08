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鉅橡6月營收月增逾5% 持續開拓多角化經營

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

專業絕緣材料廠鉅橡（8074）今（8）日公告6月合併營收0.94億元，較5月0.89億元成長5.69％，年減率2.79％，累計上半年合併營收5.75億元，年減率4.74％。

鉅橡表示，6月合併營收月增率5.69％、年減率2.79％，主要原因為，美、中系手機新機預期是第3季陸續推出，客戶隨手機品牌進行新舊機種庫存調整所致。累計上半年合併營收5.75億元，年減率4.74％，係今年受到疫情影響，衝擊全球消費性市場，新機遞延出貨，且疫情干擾影響新興國家的5G建設進度，5G手機遞延上市，消費力道疲軟，換機潮遞延所致。

鉅橡指出，公司開拓多角化經營，跨足室內裝修建材，今年可望損益兩平，而墊板及電木板產品，持續配合客戶所需，優化產品，以符合嚴格製程的高階鑽孔墊板並獲得廣泛的應用，下半年隨著新機發表，以期啟動拉貨動能，並持續在5G、AI、物聯網、車聯網等應用發展進行佈局，以期營運穩健發展。

營收 鉅橡

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