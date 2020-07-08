全球最大企業購售電契約 台積電擬承購沃旭920MW發電量

沃旭能源和台積電今（8）日宣布簽署全球最大企業購售電契約，台積電將承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共920MW裝置的所有發電量。

企業購售電契約為期20年，且為固定供電價格。購售電期間預計將從大彰化西南第二階段及西北離岸風場於2025年至2026年正式商轉後開始。而風場完工商轉時程，仍視台電併聯電網完成及沃旭能源的最終投資決定而定。

台積電為全球最大的晶圓製造服務廠，亦為世界領先的綠色製造標竿企業。台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，台積電與沃旭能源合作，不僅擴大再生能源的使用，更共同為台灣的能源轉型及打造世界級的產業環境努力，再次體現落實環境永續的承諾。

沃旭能源表示，透過與台積電的這項購售電合約，大彰化西南第二階段及西北離岸風場將在未來20年合約期間可確保售電價格（包括綠電憑證），此價格高於沃旭能源於2018年6月競標的得標價格。

沃旭能源指出，這項購售電契約有助於大彰化西南第二階段及西北合計920MW競標離岸風場計畫的財務可行性，協助沃旭能源讓競標風場更加成熟，邁向最終投資決定。

沃旭能源全球風電事業執行長馬汀諾柏讚許台積電，領先業界採購再生能源，並且採取實際行動積極落實溫室氣體的企業減排目標。馬汀諾柏說，今日這項企業購售電契約，規模前所未見，台積電展現出對再生能源最強而有力的支持。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文指出，沃旭能源正在台灣全力建置大彰化東南和西南第一階段離岸風場，加上朝向往最終投資決定邁近的大彰化西南第二階段和西北離岸風場，使離岸風電成為台灣從化石燃料轉型再生能源。

沃旭能源於2018年6月通過競標取得「大彰化西南第二階段及西北離岸風場」合計920MW併網容量，在取得相關許可及做出正面最終投資決定後，預計將於2025年建造。

「大彰化西南第二階段及西北離岸風場」位於彰化外海離岸50公里處，緊連著900MW大彰化東南及西南第一階段，預定於2021至2022年完成建造。

同時，沃旭能源也是台灣首座離岸風場「海洋風電」的最大股東（持股35%），第二階段建造工程已於2019年底完工商轉，從原有8MW裝置容量擴增至128MW。