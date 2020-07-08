緯創6月、第2季營收 皆寫下歷年同期新高

受惠居家工作（WFH）需求持續，帶動緯創（3231）筆電、伺服器出貨持續走強，激勵6月營收持續走高，單月營收逼近800億元、月增4.9%，寫下歷年6月營收新高紀錄，表現優於預期，帶動第2季營收季增27.3%，亦寫下歷年第2季新高。

緯創今（8）日公告6月營收790.2億元，月增4.9%、年增1.9%，延續前個月700億元高檔水準，不僅為今年單月新高，也為歷年6月營收新高紀錄。

緯創第2季營收2,212.12億元，季增27.3%、年增7.6%，亦寫下歷年第2季新高；累計上半年營收3,948.79億元，年減4.1%。

以產品線來看，緯創6月筆電出貨180萬台、月增10萬台。伺服器出貨21萬台、月增1萬台。桌機出貨80萬台、月減5萬台。顯示器80萬台，則與上個月持平。

展望未來，緯創預估7月筆電、桌機、顯示器出貨量相較6月皆下滑，僅桌機呈現兩位數成長；若從第3季來看，筆電在第2季出貨高峰後，預期第3季將季減5-10%，但桌機、伺服器將雙位數成長，顯示器則個位數增長。

展望下半年，緯創目前對第4季仍未釋出展望，但預估下半年營運仍會優於上半年，全年筆電出貨量可望與去年持平。至於伺服器今年表現也將優於去年。

針對今年營運，緯創董事長林憲銘指出，雖然客戶對下半年市況不明朗，但從緯創來看，伺服器、通訊產品應該還是OK，但消費性產品就有點不確定性。緯創謹慎看待今年營運，但預期將比去年表現略好。

林憲銘預估，居家辦公需求在第3季還會延續一些，但不希望延續太久，主因居家工作需求拉長，等於代表消費性市場將大幅衰退，這將影響緯創消費性電子如智慧裝置產品的營運。