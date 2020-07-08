中華電挺新創進軍國際 AI Star培育計畫起跑

中華電信全力支持經濟部工業局，聯合台北市電腦公會、台灣亞馬遜網路服務有限公司、SparkLabs Taipei及新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心，共同策劃「AI Star 國際進擊新創加速計畫」力挺台灣新創團隊，以創新科技接軌世界。

AI Star培育計畫旨在協助台灣AI新創團隊發展國際業務及提升技術能量，開拓國際商業版圖。今年6月更透過嚴謹的評審機制，自眾多報名團隊中，遴選出24家具備AI技術及有跨國經營潛力的新創團隊。

中華電信AWS顧問團隊精心規劃一系列完整的AWS雲端培育計畫，自7月8日起開訓，從AWS核心服務開始至架構規劃，資料分析及機器學習等多項應用與案例分享，期讓AI新創團隊循序漸進地了解如何利用AWS豐富的雲端服務增進開發效率及安全性。

計畫期間，中華電信將提供專屬顧問諮詢服務與技術輔導，深化AI新創團隊對AWS雲端架構的掌握，協助其申請成為AWS合作夥伴，並引介新創團隊參與「AWS國際介接活動｣加速國際鏈結，創造與國際合作契機。

中華電信長期深耕跨國ICT服務與雲網融合智慧應用，領銜豐碩的產業服務經驗，近期更搭配5G率先開台，結合5G高速率、低延遲、大連結的特性，藉由國內外產業創新技術的結盟，共同打造5G產業新興生態鏈。

為加速台灣新創團隊轉型國際化，身為台灣唯一AWS諮詢及網路技術雙認證合作夥伴，且具備Amazon Web Services (AWS) DevOps能力、AWS IoT能力及AWS Well-Architected等專業能力認證，成功輔導企業建立更安全、高效能及高彈性的企業營運雲端環境。