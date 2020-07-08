三星發出新機邀請函 Galaxy Note 20供應鏈振奮

下半年智慧手機旗艦機大戰吹響號角！全球智慧手機龍頭三星今（8）日發出邀請函，預告將於8月5日舉行Galaxy Unpacked線上發表會，市場預料，新機將是Galaxy Note 20系列，隨著三星正式宣告下半年主力機種即將亮相，相關供應鏈超眾（6230）、雙鴻（3324）、大立光（3008）等6月已開始感受拉貨力道，新機貢獻可望在本季逐步顯現。

三星將於8月5日舉行Galaxy Unpacked線上發表會，直播將於台灣時間8月5日晚間10點在Samsung Global Newsroom及Samsung.com舉行。

三星表示，在這世事迅速變遷的時代，人人渴求富有意義的連結，且時刻保持高生產力。而所擁有的行動裝置必須有助於時時與重要事物保持緊密連結，並以新方式結合工作和娛樂。

市場預料，三星將發表的新機，就是歷年下半年主力機種Galaxy Note系列，從邀請函預告將從時刻保持高生產力的語句來看，也符合Note系列一貫主打商業人士的訴求。且今年預料將加上新色「神秘銅」。

法人預估，隨著三星正式宣布新機即將揭曉，對台灣相關供應鏈，包含鏡頭廠大立光、石英元件廠晶技（3042）、觸控模組廠GIS-KY（6456）、指紋辨識 IC 廠神盾（6462） 、PCB廠同泰（3321）及散熱廠超眾、雙鴻、泰碩（3338）等可望受惠。

散熱廠指出，三星已於6月開始啟動拉貨，並於本季開始逐月加大拉貨力道，不過，受新冠肺炎疫情影響，業者保守看待新機銷量，Galaxy Note 20系列出貨表現可能不如往年。

除旗艦機Note 20系列之外，市場預料三星也將發表折疊手機Fold 2、智慧手表Galaxy Watch 3、平板電腦Galaxy Tab S7，新機齊出，搶攻下半年消費電子傳統旺季。