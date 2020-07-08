星展馬鐵英：美中各建供應鏈 台灣半導體優勢大挑戰

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（8）日提出「台灣：後疫情時代下科技業的契機與挑戰」研究報告，分析台灣短期面臨中美技術緊張的附帶損害挑戰，包括台灣半導體八成知識產權進口來自美國，動輒得咎得看美國態度，以及嚴重依賴中國市場銷售。

長期挑戰，落在中美建立半導體供應鏈緊迫性，擠壓台灣，台積電已經在5月宣布投資120億美元於美國興建5nm工廠，中國北京希望台灣半導體將更先進進入移到中國大陸，並以競爭力薪酬招手。儘管當今台灣仍擁有最先進的半導體製造能力，但隨著美國和中國的趕超，台灣的比較優勢是否會減弱，這將是未來十年的問題。

馬鐵英認為，台灣擁有全球領先的半導體製作技術、半導體供應鏈和雄厚的科技與投資能力，面對後疫情時代下的科技契機，台灣處於絕佳位置。

然而，疫情同時也讓資訊技術貿易保護主義和國族主義風險升溫，尤其中國與美國之間矛盾遽增。這樣拉鋸的國際情勢，也將為台灣的電子產業帶來短期和長期的挑戰。

受惠於全球在新冠病毒疫情下對資訊與通信科技（ICT）產品與服務需求增加，台灣科技業今年以來營運表現良好。

雖然購買電腦和消費性電子產品可能只是一次性的消費行為，但全球對數位化和自動化的需求在疫情過後可望持續提升，進而為電子產業增添動能。

其中台積電在全球扮演領導者角色，目前僅有台積電與韓國三星能在最先進的5nm工藝製成，為2020年推進3nm製程目標鋪下道路，相比之下，中國第一代工廠-半導體製造國際公司（SMIC）剛剛開始在14nm節點上生產。英特爾是美國領先的集成設備製造商（IDM），目前生產10nm節點。

台灣在半導體領域的競爭力反映了其強大的技術和投資能力。芯片製造過程非常複雜且需要大量資金。3nm設計成本估計在5億美元至15億美元之間。從10/14 / 16nm移至5nm意味著成本增加了四倍，而移至3nm則意味著成本增加了10倍。因此，只有具有成熟技術能力的半導體公司才能冒風險投資前沿領域並保持競爭力。