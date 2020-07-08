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台積赴美設廠透露的訊息 科技業優勢取決未來關鍵10年

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英。圖/星展銀行提供
星展集團資深經濟學家馬鐵英。圖/星展銀行提供

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（8）日發表就台灣「後疫情時代下科技業的契機與挑戰提出之研究報告」，受惠於全球在新冠肺炎疫情下對資訊與通信科技（ICT）產品與服務需求增加，台灣科技業今年以來營運表現良好，尤其是半導體製造業的領導地位在疫情衝受益且穩固，但在中美貿易衝突仍未見和緩下，台灣半導體業仍面臨短期和長期挑戰。

馬鐵英說，雖然購買電腦和消費性電子產品可能只是一次性的消費行為，但全球對數位化和自動化的需求在疫情過後可望持續提升，進而為電子產業增添動能。由於台灣擁有全球領先的半導體製作技術、半導體供應鏈和雄厚的科技與投資能力，面對後疫情時代下的科技契機，台灣處於絕佳位置。

然而，疫情同時也讓資訊技術貿易保護主義和國族主義風險升溫，尤其中國大陸與美國之間矛盾遽增，這樣拉鋸的國際情勢，將為台灣的電子產業帶來短期和長期的挑戰。

馬鐵英說，在短期內，中美緊張可能會通過破壞現有供應鍊，為台灣造成附帶損害。 台灣的半導體公司仍然依靠美國進行上游IC設計以及半導體製造設備和化學材料的供應，台灣有80％的知識產權進口來自美國，這意味著台灣將很容易受到美國削減先進技術供應的打擊。

另一方面，台灣半導體公司也嚴重依賴大陸市場銷售，大陸和香港約占台灣電子元件總出口的60％，台灣也很容易受到北京的市場准入限制措施的影響。

從長遠來看，中美建立自己的半導體供應鏈的緊迫性可能會擠壓台灣，目前已經看到，為響應美國要求進行半導體返工的呼籲，台灣台積電於5月宣布投資120億美元在亞利桑那州建立新的5奈米廠。另一方面，北京也一直在敦促台灣半導體公司將更先進的業務轉移到大陸，同時提供有競爭力的薪酬，以吸引更多台灣工程師赴大陸工作。

馬鐵英說，儘管當今台灣仍擁有最先進的半導體製造能力，但隨著美國和中國的趕上，台灣的優勢是否會減弱，這將是未來十年的問題。

半導體 疫情

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