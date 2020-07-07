最「狂」財測！外資看聯發科 喊到1,000元

IC設計大廠聯發科（2454）今天市值衝1兆元，外資Aletheia資本最新看好，華為禁令加速陸廠採用聯發科晶片，未來不僅華為多數訂單都流向聯發科，非華為的中國手機品牌也有近五成的訂單轉向，推升聯發科獲利大爆發，今年EPS上看24元，目標價喊到「四位數」1,000元！

Aletheia目前對聯發科今、明、後年的EPS推估24元、35元、45元，換算聯發科每年獲利將以70%、43%、26%的速度成長，是預測最樂觀的外資，也是首家看好聯發科挑戰「千金股」的券商。其中，若以1,000元推算，聯發科市值將不止於1兆元，最高可挑戰1.6兆元之多。

Aletheia表示，美國頒布華為新禁令以來，聯發科不僅表現出色，市況還指向聯發科可達陣該券商提出的「樂觀情境」。在此情境中，大陸品牌廠將加速採用非美國5G晶片，除聯發科能拿下華為多數訂單，非華為的中國品牌也囊括近半數份額。

Aletheia指出，在華為做強力後盾，聯發科明年5G晶片出貨上看1億顆，且裏頭不只中低階晶片，聯發科已經打入Mate 40供應鏈，也著手準備Mate 50晶片。加上非華為的品牌若拿下四成份額，整體在大陸5G晶片的市占可達到50%-60%。

Aletheia補充，上述情境隱含對聯發科高度樂觀的假設，假若美國禁令轉向，效益將低於預期，不過中國尋求替代供應商已成大勢，聯發科的競爭力也有目共睹，押注上漲的下檔風險不大。

這其中，還包括若美國態度改變，使聯發科面臨和高通相同的窘境，Aletheia認為，高通在此情況下，只能爭取高階手機訂單，中、低階訂單還是聯發科拿下，因此即使是最糟糕的情境，聯發科成長性也不會變化太多。

Aletheia認為，一旦市場傳出聯發科開始供貨Mate機種，業績想像化為具體，將是聯發科股價再上層樓動能。根據該券商最新財測，賦予22倍的未來本益比，目標價喊上1,000元。