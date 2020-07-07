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AI監控新創盾心科技 打入美國安控大廠供應鏈

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

AI安控新創業者盾心科技（Umbo CV）創辦人兼執行長關宇翔表示，今年2月盾心科技順利取得美國溫控、工控大廠江森自控公司（Johnson Controls）的安保監控全球供應商合約，是成立以來具代表性的訂單之一。江森自控是全球大型自動化與智慧控制解決方案業者。強調以感應器與人工智慧設計各種系統，改善能源消耗及總體營運成本，安防設備也是江森重要的營運項目之一。

凱擘大寬頻今（7）日推出「HomeSecurity AI店家防護」系統，透過台灣大總經理兼之初創投董事長林之晨的協助，引進盾心科技的AI影像監測與辨識解決方案。關宇翔說，有信心提供台灣店家最佳即時監測、判斷回報的服務。林之晨表示，去年加入台灣大時，就希望讓台灣大與之初創投的新創合作，提供新創合作機會，目前之初創投約有20-30個新創與台灣大等相關事業有正在進行與討論中的合作計畫。

盾心科技是之初創投投資、協助育成的新創。主要業務是AI監控整合方案，包括攝影機AiCameras、雲端管理平台TruePlaform與Light A.I.影像人工智慧，透過AI攝影機取得畫面，透過AI影像系統和雲端平台可保留畫面與判斷辨識可疑人物與行為，即時傳給相關保全公司以及客戶手機傳遞警訊。盾心的營收來源包括智慧攝影機的安裝與後端的系統維護和判讀，已有數百家歐美企業客戶。

關宇翔表示，這項計畫從去年6月談到今年2月，要打入安全監控產業非常不容易，特別是江森自控這種大企業，一開始完全不考慮使用雲端網路、要用離線系統，對於侵入影像的判讀正確率非常嚴格要求，更希望單筆交易，不簽訂後續服務維護合約。但盾心以技術能力順利取得合約，讓江森自控為客戶提供雲端監控解決方案。成為合作夥伴後，盾心現在是江森自控在雲端監控的唯一合作業者，藉此也打入全球一百多國市場。

關宇翔坦言，今年營運受到疫情嚴重影響，嚴重到「歐美生意暫緩，連對接窗口都放無薪假或被資遣」，盾心本來今年計畫擴大行銷，但受疫情影響只能暫緩，繼續衝刺業務。所幸第2季營運回溫，他說，第2季上線的攝影機就相當去年全年的安裝量，他仍看好下半年的市場，但可能與今年原定的積極目標略有差距。

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