才說看好Q2營收...微星總經理墜樓亡 股東會態度泄端倪

新北市微星科技公司總經理江勝昌，7日驚傳墜樓意外，由救護車緊急送往衛福部立雙和醫院急救，急救後仍宣告不治。據了解，江勝昌在上個月的股東大會展現出自信，表示非常看好公司第二季的營收狀況，還承諾未來會努力爭取海外客戶，不料卻發生憾事。

微星科技公司章姓保全人員7日巡邏時，在微星大門旁邊發現一名男子倒臥在大門左側機車停車區旁的車道，上前察看驚見墜樓者為公司總經理江勝昌，連忙報案通知消防局人員及警方到場，由救護車送往雙和醫院急救，最後仍宣告不治。

事後，家屬透露，江勝昌近期為了搬家問題，和家人發生爭吵，但當時沒有任何輕生的徵兆，不知江為何走上絕路，至於搬家一事是否是造成江男尋短的原因，有待警方進一步調查釐清。

根據「ETtoday新聞雲」報導，在上個月的微星股東大會，江勝昌認為第2季應該是今年最旺一季，他不僅透露會推出10多種筆電，還會積極爭取美國客戶。但有知情人士向「蘋果日報」透露，江勝昌當時明顯話變少「感覺異常安靜」，幾乎都是董事長徐祥發言，不料今天突然去世。

微星傍晚表示，江勝昌因個人健康因素驟然辭世，員工甚為哀痛，但江勝昌墜樓原因和公事無關，目前公司已經啟動緊急應變措施，各部門營運正常，謝謝各界關心。

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微星上月舉行股東會，當時董事長徐祥（右）與總經理江勝昌（左）樂觀看待第2季營運表現。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影