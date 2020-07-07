需求仍在 網家8日開賣美德二級手術防護口罩

國內疫情穩定趨緩，但外出配戴口罩仍為全台民眾的標準配備，口罩需求熱度居高不下。PChome網路家庭旗下PChome 24h購物表示，看準市場對口罩的採購需求，PChome 24h購物將在8日下午2時，在站上搶先開賣「美德」二級手術防護口罩，採用與國家防疫戰備庫存同款規格之標準，具三層濾菌設計，符合國家標準「CNS14774」性能規格要求，有效阻擋空氣中的感染來源。

為滿足消費者備貨口罩，以及寄送給海外親友等需求，PChome 24h購物將以每盒50片裝、綠色款式的規格開賣，售價為每組598元(2盒)，每組帳號限購一次，共計有逾幾十萬片的口罩提供給消費者選購，且消費者將可於購買完成後24小時內收到口罩商品。