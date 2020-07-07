最大5G ETF上市！22檔台股成分股出列 這產業買最多

全球最大5G ETF-元大未來關鍵科技（00876）今天正式掛牌，受惠美亞股上漲，ETF開盤後折價大幅收斂，全場紅盤收漲。元大投信也更新ETF完整持股，總計台股有22檔股票入列，並以台積電為首的半導體股被最多，呼應台灣半導體業在國際市場的頂尖實力。而與前一代5G ETF-00861比較，兩檔ETF有14檔成分股雷同，在00876的權重達51%。

00876今天開盤前，由於美台股的交易時差，預估股價和淨值的折價幅度高達3%，隨後開盤股價拉升，和淨值的折價收斂到1%，雖仍是折價，不過全場股價都紅通通，仍為掛牌首日帶來好彩頭。

元大投信官網也快速更新00876的完整持股，台股中有22檔個股，被納入這檔全球最大的5G ETF。其中，此前不少廣告已預告台積電會是第二大持股，一如預期台積電被分配6.36%的權重，是僅次於東京威力科創的第二大成分股。00876買了台積電2,956張，在權王飆漲下，持股市值將近10億元。

另外，00876還買入聯發科、京元電、日月光投控、聯電、瑞昱、聯詠、力成、大立光、玉晶光、貿聯、致茂、智邦、臻鼎、華新科、信邦、華通、台光電、台郡、欣興和川湖等20檔，網羅蘋概雙王、晶圓雙雄、鏡頭雙雄，在全球排行封測和PCB龍頭的日月光、臻鼎也上榜，00876堪稱名副其實，把台股中最有競爭力的大廠都買了。

從產業來看，22檔成分股則以半導體九檔最多，也呼應台灣半導體的堅強實力，其次電子零組件雖然達到八檔，但熟悉台股產業分類的投資人都知道，這個分類不夠精細，如入列的八檔股票，臻鼎、華通、台光電、台郡、和欣興都是PCB族群，信邦是連接器和線束大廠，華新科是被動元件，川湖則和伺服器、電腦周邊設備的景氣比較連動。