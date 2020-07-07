快訊

非選第一題沒有答案？對109指考生物的一些建議

【今日精摘】全台中小學都要裝冷氣了 海陸意外後續調查

網家調整行動端介面 手指購物可逛街瀏覽、快買到貨

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

人手一機讓「指尖購物」更便利，即時性網購需求深入全民生活，促使市場消費模式逐步翻轉。PChome網路家庭旗下PChome 24h購物指出，行動裝置可以隨時隨地下單，App可即時查詢消費資訊及明細，行動端的使用比重逐年攀升，今年上半年(1-6月)行動端已占全站流量逾60%，活躍行動端用戶更達近百萬。

看好行動購物成趨勢，PChome 24h購物今年持續優化行動端服務，全面優化顧客中心，規劃一鍵登入功能，將介面服務圖像化，用戶更能快速選取功能服務。運用AI大數據洞悉消費者需求，看準品牌商品廣受消費者喜愛，於首頁入口設立「品牌旗艦館」專區，消費者可即時選購優惠利多的商品；新增「P編開箱」專區，結合社群開箱的分享功能，以生活化的方式深入介紹爆款商品，滿足全方位的購物需求。

PChome 24h購物進一步指出，今年上半年站上持續升級行動端體驗、優化智能推薦系統，藉由精準的選品和個人化推薦，鎖定消費者喜好，有效推升行動端的下單率及用戶黏著度，上半年行動端業績及訂單量皆有年增近30%的亮眼表現，以25-44歲年輕族群佔多數。用戶可以在60秒內快速完成購買流程，24小時內收到訂購商品，即時滿足緊急購物需求，帶動今年上半年行動端銷售，前五名熱銷品類依序為：生活日用、運動戶外、電玩遊戲、美妝保養、通訊周邊。消費者於行動端的停留時間及瀏覽頁數也持續增加，且下單時間多集中於飯後睡前及通勤等零碎時間，顯見行動端提供的豐富商品與話題夯品，也能帶來網購逛街的滿足感。

PChome

延伸閱讀

網家加速行動端布局 拚60秒快速購物

發揮集團綜效 星巴克線上於康是美網購eshop7月7日開幕

期貨商論壇／網家期 短線偏多

網家建AI智能穿搭平台

相關新聞

微星總座江勝昌因個人健康因素辭世 公司：甚為哀痛

微星科技總經理兼執行長江勝昌於今（7）日稍早因個人健康因素驟然辭世，微星指出，公司同仁甚為哀痛，目前公司已經啟動緊急應變...

最大5G ETF上市！22檔台股成分股出列 這產業買最多

全球最大5G ETF-元大未來關鍵科技（00876）今天正式掛牌，受惠美亞股上漲，ETF開盤後折價大幅收斂，全場紅盤收漲...

政府力挺！大陸半導體業半年籌逾6,000億元　是去年兩倍

日經亞洲評論報導，中國大陸半導體業者因為有政府背景支持的基金全力提供奧援以加速國產化，今年來自股市籌得的資金已是去年全年...

三星財報優預期 南亞科本周法說市場期待

全球記憶體市況第2季較第1季拉回，市場需求也相對首季平淡、現貨價格更出現小幅回跌，就在市場對後市仍持續保守之際，近期市場...

鴻海Q2報捷 營收重返兆元

鴻海昨（6）日公告6月合併營收為3,605.3億元，月減6.8%，主要受季底庫存盤點因素影響，並較去年同期衰退9.1%。...

鴻海自製口罩 開放員工預購

鴻海自製口罩有望在9月以「成本價」回饋給員工，鴻海昨（6）日起開放符合資格的員工線上登記口罩，每人限購兩盒（共計100片...

聯發科5G新晶片 未演先轟動

聯發科新款第五代行動通訊（5G）晶片「天璣600」可望於本季推出，新品尚未上市便吸引大量客戶上門徵詢有意採用，訂單大量湧...

聯發科助力OPPO 攻英國市場

聯發科持續衝刺5G新應用與技術。陸媒報導，中國大陸手機品牌廠OPPO昨（6）日宣布，與Vodafone及愛立信（Eric...

蘋果新機拉貨 台積5奈米產能塞爆

外電報導，蘋果仍會在9月底前如期舉辦新機發表會，發表至少三款iPhone新機，因應新機上市，蘋果已委由台積電代工生產A1...

電視面板大漲價 雙虎受惠

科技研調機構集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處昨（6）日發布最新面板報價，在電視品牌廠拉貨力道強勁挹注下，...

面板雙虎拚獲利 衝刺車用領域

面板雙虎受惠面板報價揚升之際，也積極攻後疫情時期復甦商機，由群創搶得頭香，率先攜手康寧雷射科技最新技術，砸重金引進新機台...

後疫時代 工研院建議產業把握五大創新「0」商機

新冠肺炎疫情使全球經濟面臨2008年金融海嘯以來最大的衰退風險，工研院建議，疫情過後，在健康防疫、疫病診療、宅經濟等需求...

熱門新聞

微星總座江勝昌因個人健康因素辭世 公司：甚為哀痛

民眾預購三倍券 超商店員心聲：磨光我上班耐心

懶人包／第2波「振興三倍券」4大超商預購優惠再延長

柯文哲嗆三倍券沒效 陳時中尷尬回：三倍的..加減有效

幸福企業！台塑基層逆勢加薪 再加碼3300元慰勉金

紙本3倍券預購 超商加一輪…7月8日起預購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。