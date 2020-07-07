網家調整行動端介面 手指購物可逛街瀏覽、快買到貨

人手一機讓「指尖購物」更便利，即時性網購需求深入全民生活，促使市場消費模式逐步翻轉。PChome網路家庭旗下PChome 24h購物指出，行動裝置可以隨時隨地下單，App可即時查詢消費資訊及明細，行動端的使用比重逐年攀升，今年上半年(1-6月)行動端已占全站流量逾60%，活躍行動端用戶更達近百萬。

看好行動購物成趨勢，PChome 24h購物今年持續優化行動端服務，全面優化顧客中心，規劃一鍵登入功能，將介面服務圖像化，用戶更能快速選取功能服務。運用AI大數據洞悉消費者需求，看準品牌商品廣受消費者喜愛，於首頁入口設立「品牌旗艦館」專區，消費者可即時選購優惠利多的商品；新增「P編開箱」專區，結合社群開箱的分享功能，以生活化的方式深入介紹爆款商品，滿足全方位的購物需求。

PChome 24h購物進一步指出，今年上半年站上持續升級行動端體驗、優化智能推薦系統，藉由精準的選品和個人化推薦，鎖定消費者喜好，有效推升行動端的下單率及用戶黏著度，上半年行動端業績及訂單量皆有年增近30%的亮眼表現，以25-44歲年輕族群佔多數。用戶可以在60秒內快速完成購買流程，24小時內收到訂購商品，即時滿足緊急購物需求，帶動今年上半年行動端銷售，前五名熱銷品類依序為：生活日用、運動戶外、電玩遊戲、美妝保養、通訊周邊。消費者於行動端的停留時間及瀏覽頁數也持續增加，且下單時間多集中於飯後睡前及通勤等零碎時間，顯見行動端提供的豐富商品與話題夯品，也能帶來網購逛街的滿足感。