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智慧家庭引起資安問題 趨勢科技推新品應戰

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

智慧家庭時代來臨，越來越多的智慧連網裝置可以透過Wi-Fi連結至同一個家庭網路。全球網路資安解決方案業者趨勢科技日前調查，台灣家戶平均所擁有的智慧連網裝置已高達10台之多，意味駭客將有更多機會透過裝置漏洞、破解裝置預設密碼等方式入侵家用網路，窺探用戶隱私，造成財產損失或導致重要資訊外洩。

趨勢科技指出，智慧家庭以家用網路為中心，潛在資安風險也持續升溫，如駭客挾持房間中的網路攝影機，發出聲音驚嚇孩童等案例，或是操控電子門鎖將人們反鎖、竄改路由器設定並導引至惡意網站等，使這些原本讓家庭生活更便利的連網裝置為駭客帶來新商機。根據趨勢科技觀察， 2020年全球第一季所偵測到家中連網設備的入侵次數高達2.1億多次，其中以破解連網裝置預設密碼的手法為大宗。連網裝置一旦遭受惡意入侵，不肖分子可以輕易取得家庭隱私畫面、私密對話甚至是帳戶背後的交易個資。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，智慧家庭所面臨的資安威脅不再是一種假設性問題，全球各地皆有智慧連網裝置遭駭客惡意攻擊的案例。趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示，智慧連網裝置將可能變成駭客的隱形監視工具，無法只仰賴這些裝置自身的安全防護，必須要以全新的思維來看待家庭網路安全。

趨勢科技推出全新「智慧網安管家 Home Network Security」，幫助智慧家庭網路和連網裝置免遭駭客攻擊與隱私外洩風險，輕鬆管理家中所有連網裝置，為消費者打造最安全無虞的家庭網路環境。

為了讓消費者輕鬆管理家庭網路，智慧網安管家同時搭配手機應用程式，消費者可以即時掌握家中網路使用狀況與智慧連網裝置的安全，以最簡單便利的方式打造家中安全的網路環境。

趨勢科技 駭客 智慧家庭

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