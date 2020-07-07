蘋果首款Mac SoC採台積電5奈米製程 明年H1投片

根據TrendForce旗下半導體研究處調查，蘋果上月正式發表自研ARM架構Mac處理器(Mac SoC)，且宣布Mac預計今年開始逐步導入Apple Silicon(Apple自研的晶片統稱)，首款Mac SoC將採用台積電(2330)5奈米製程生產，預估此款SoC成本將低於100美元，Mac SoC預計在明年上半年開始投片生產。

TrendForce指出，台積電目前5奈米製程僅有計畫用在今年新款iPhone12的A14 Bionic SoC進行批量生產中，及計畫搭載於明年新款iPad的A14X Bionic SoC，將在第3季開始小量投片，Mac SoC預計明年上半年開始投片生產，因此實際應用Apple Silicon最新系列處理器的Mac產品，預估將在明年下半年問世。

TrendForce表示，由於ARM架構早期定義在省電的優異表現，已成功鞏固手機市場，隨著近年在運算效能上的高速成長，同時能夠兼顧低功耗與高效能表現，可望在高速運算市場與Intel競爭。

TrendForce指出，目前台積電製程已超前Intel近兩個世代，可能為促使蘋果取代Intel CPU的成熟關鍵之一。但蘋果此舉的關鍵要素仍在於成本考量與整體生態系的實現，雖然Apple自行研發芯片需委由台積電製造，但相較於目前市售200~300美元的Intel 10奈米入門款雙核心Core-i3，採用台積電5奈米製程製造的Mac SoC成本預估落在100美元左右，將更具優勢。

另外，明年Intel產品規劃仍在10奈米製程，隨著Apple Silicon進入5奈米製程世代，在製程微縮的影響下，相同晶片尺寸能整合的電晶體數量將大幅增加，效能與省電表現將有機會與Intel主流處理器競爭。