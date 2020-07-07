快訊

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」 下機可買免稅

科大是高職教育的延伸？該開放高中生報考統測嗎？

創王推超低功耗自發光AMOLED微顯示解決方案

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

創王光電（6724）繼今年1月點亮世界第一片0.7吋2,300 PPI 自發光（Native RGB） AMOLED顯示器，在短短時間內技術又有了大幅度進展，成功展示XR一體機所需的超低功耗自發光（Native RGB）近眼顯示模組，可充分滿足XR一體機對於省電的需求。

創王光電表示，XR在形態上主要分為外接式（Tethered）、一體機形式（Standalone）和行動裝置式(Mobile)，其中XR一體機由於其靈活的使用環境，發展尤其迅速，據IDC市調，全球XR一體機形式（Standalone）出貨量逐年上升， VR設備出貨量占比從2017年的4%提升至2019年的38%；AR設備出貨量占比從2017年的20%提升至2019年的54%。

創王光電認為，未來隨著5G技術和雲計算的發展，雲XR是大勢所趨， XR一體機的市場份額更將進一步提升。除了對於性能的要求，對於功耗的需求更是苛刻，進一步降低功耗、延長待機和使用時間為關鍵需求。

創王獨特技術解決方案為自發光（Native RGB）AMOLED，與傳統手機用自發光AMOLED架構相同，但是在像素密度（PPI）上顯著提升5倍以上。與市場現有uOLED微顯示技術相比，創王解決方案在畫質方面明顯改善，對比度提升10倍以上，色彩飽和度NTSC高達96%，亮度可達2000nits。更重要的是，創王解決方案具備超高發光效率和超低功耗，與市場現有微顯示相比可大幅減少50%以上的功耗，不僅滿足XR應用的高像素密度、高畫質需求，更能滿足XR一體機省電需求的技術解決方案。

光電 AMOLED

延伸閱讀

「電鍋」其實和冷氣一樣耗電！專家幫你揪出：3種家中「隱藏版吃電怪獸」

【光電搶地1】搶石虎的家 政府拚綠能讓光電板入侵淺山

推銷省電裝備變竊電！ 雲林男被追償75萬元電費並移送法辦

更省電？他變頻冷氣吹2休1 網友搖頭：關在最節能的時候

相關新聞

政府力挺！大陸半導體業半年籌逾6,000億元　是去年兩倍

日經亞洲評論報導，中國大陸半導體業者因為有政府背景支持的基金全力提供奧援以加速國產化，今年來自股市籌得的資金已是去年全年...

三星財報優預期 南亞科本周法說市場期待

全球記憶體市況第2季較第1季拉回，市場需求也相對首季平淡、現貨價格更出現小幅回跌，就在市場對後市仍持續保守之際，近期市場...

鴻海Q2報捷 營收重返兆元

鴻海昨（6）日公告6月合併營收為3,605.3億元，月減6.8%，主要受季底庫存盤點因素影響，並較去年同期衰退9.1%。...

鴻海自製口罩 開放員工預購

鴻海自製口罩有望在9月以「成本價」回饋給員工，鴻海昨（6）日起開放符合資格的員工線上登記口罩，每人限購兩盒（共計100片...

聯發科5G新晶片 未演先轟動

聯發科新款第五代行動通訊（5G）晶片「天璣600」可望於本季推出，新品尚未上市便吸引大量客戶上門徵詢有意採用，訂單大量湧...

聯發科助力OPPO 攻英國市場

聯發科持續衝刺5G新應用與技術。陸媒報導，中國大陸手機品牌廠OPPO昨（6）日宣布，與Vodafone及愛立信（Eric...

蘋果新機拉貨 台積5奈米產能塞爆

外電報導，蘋果仍會在9月底前如期舉辦新機發表會，發表至少三款iPhone新機，因應新機上市，蘋果已委由台積電代工生產A1...

電視面板大漲價 雙虎受惠

科技研調機構集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處昨（6）日發布最新面板報價，在電視品牌廠拉貨力道強勁挹注下，...

面板雙虎拚獲利 衝刺車用領域

面板雙虎受惠面板報價揚升之際，也積極攻後疫情時期復甦商機，由群創搶得頭香，率先攜手康寧雷射科技最新技術，砸重金引進新機台...

後疫時代 工研院建議產業把握五大創新「0」商機

新冠肺炎疫情使全球經濟面臨2008年金融海嘯以來最大的衰退風險，工研院建議，疫情過後，在健康防疫、疫病診療、宅經濟等需求...

台積電市值增至8.76兆元 外資連5個交易日買超

外資今天持續買超台積電1萬1930張，連續5個交易日買超，推升台積電股價攀高至新台幣338元，大漲8.5元，市值增加22...

群創獲美國通用汽車頒發2019年度最佳供應商獎

群創光電今（6）日宣布，獲得美國通用汽車（GM, General Motors）於6月24日頒發2019年第28屆最佳供...

熱門新聞

經濟部：紙本三倍券加開一輪 7月8日至12日預購

投保中心：對大同董事長林郭文艷提出解任訴訟

民眾預購三倍券 超商店員心聲：磨光我上班耐心

紙本3倍券預購 超商加一輪…7月8日起預購

柯文哲嗆三倍券沒效 陳時中尷尬回：三倍的..加減有效

幸福企業！台塑基層逆勢加薪 再加碼3300元慰勉金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。