創王推超低功耗自發光AMOLED微顯示解決方案

創王光電（6724）繼今年1月點亮世界第一片0.7吋2,300 PPI 自發光（Native RGB） AMOLED顯示器，在短短時間內技術又有了大幅度進展，成功展示XR一體機所需的超低功耗自發光（Native RGB）近眼顯示模組，可充分滿足XR一體機對於省電的需求。

創王光電表示，XR在形態上主要分為外接式（Tethered）、一體機形式（Standalone）和行動裝置式(Mobile)，其中XR一體機由於其靈活的使用環境，發展尤其迅速，據IDC市調，全球XR一體機形式（Standalone）出貨量逐年上升， VR設備出貨量占比從2017年的4%提升至2019年的38%；AR設備出貨量占比從2017年的20%提升至2019年的54%。

創王光電認為，未來隨著5G技術和雲計算的發展，雲XR是大勢所趨， XR一體機的市場份額更將進一步提升。除了對於性能的要求，對於功耗的需求更是苛刻，進一步降低功耗、延長待機和使用時間為關鍵需求。

創王獨特技術解決方案為自發光（Native RGB）AMOLED，與傳統手機用自發光AMOLED架構相同，但是在像素密度（PPI）上顯著提升5倍以上。與市場現有uOLED微顯示技術相比，創王解決方案在畫質方面明顯改善，對比度提升10倍以上，色彩飽和度NTSC高達96%，亮度可達2000nits。更重要的是，創王解決方案具備超高發光效率和超低功耗，與市場現有微顯示相比可大幅減少50%以上的功耗，不僅滿足XR應用的高像素密度、高畫質需求，更能滿足XR一體機省電需求的技術解決方案。