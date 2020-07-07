智慧家庭資安風險！ 全球本季連網設備遭入侵2.1億次

智慧家庭時代來臨，越來越多的智慧連網裝置可以透過Wi-Fi連結至同一個家庭網路。根據趨勢科技調查，台灣家戶平均所擁有的智慧連網裝置已高達10台之多，意味駭客將有更多機會透過裝置漏洞、破解裝置預設密碼等方式入侵家用網路，窺探用戶隱私，造成財產損失或導致重要資訊外洩。

智慧家庭生活日趨便利，家用網路潛在資安風險也持續升溫，如駭客挾持房間中的網路攝影機，發出聲音驚嚇孩童等案例，或是操控電子門鎖將人們反鎖、竄改路由器設定並導引至惡意網站等，使這些原本讓家庭生活更便利的連網裝置為駭客帶來新商機！

此外，趨勢科技觀察，2020年全球第一季所偵測到家中連網設備的入侵次數高達2億1千多萬次，其中以破解連網裝置預設密碼的手法為大宗。連網裝置一旦遭受惡意入侵，不肖分子可以輕易取得家庭隱私畫面、私密對話甚至是帳戶背後的交易個資。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示：「智慧家庭所面臨的資安威脅不再是一種假設性問題，全球各地皆有智慧連網裝置遭駭客惡意攻擊的案例，為了支援台灣家庭網路面臨的安全需求，趨勢科技作為網路安全防護領域的先驅，推出可以因應威脅並領先駭客一步的硬體產品『智慧網安管家』，為台灣逐漸普及的智慧家庭連網環境提供完整防護。」