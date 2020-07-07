三星財報優預期 南亞科本周法說市場期待

全球記憶體市況第2季較第1季拉回，市場需求也相對首季平淡、現貨價格更出現小幅回跌，就在市場對後市仍持續保守之際，近期市場面卻是傳出好消息，南韓三星電子今（7）日公布初步財報顯示，伺服器晶片的強勁需求顯然抵銷了疫情期間手機銷售下滑的劣勢，上季營業利益激增23%，優於市場預期，此消息不僅帶動台股記憶體族群，也讓本周五（10）日將舉行的南亞科（2408）法說更讓市場關注。

全球最大的記憶體廠三星公布今年4到6月財報，三星今年第2季營運獲利8.1兆韓元（約68億美元），大幅超越市場分析師預估中值的6.21兆韓元，預估區間介於5.07兆韓元至7.62兆韓元。

第二季銷售額52兆韓元，市場分析師的預估中值為50.17兆韓元，預估區間介於42.77兆韓元至55.16兆韓元。不過，三星電子並未提供淨獲利以及部門細分數據，這些訊息將會在公佈最終財報時披露。

分析師認為，三星的半導體業務必將是撐起第2季財報的重心，因為在疫情期間，人們在家上班、在家工作，提升了資料中心對伺服器晶片的需求。

國內市場分析師也指出，由上周全球第三大記憶體廠美商美光同樣公布優於市場預期的財報表現，顯示全球記憶體及整體科技行業正在從新冠肺炎疫情中逐漸恢復過來，這波疫情雖然重創了全球經濟，但是卻加速了遠端通訊需求，包括視訊會議，基於網路的教育和娛樂流媒體的增加。

此外，上周公布6月營收的南亞科，第2季營收也是近六季新高，若以三星及美光近期的財報表現及對後市的偏正向看法，台灣記憶體相關個股下半年營運也可望同步向上，預計將在10日舉行的南亞科法說會，將是法人關注重點，分析師認為，沒有意外對產業面應該和國際大廠同步偏向正面。