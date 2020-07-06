快訊

比想像中受歡迎！經部：紙本三倍券加開一輪 這5天還能預購

7月電視面板報價漲幅 創近年紀錄

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce旗下顯示器研究處調查，近期面板市場需求勢不可擋，其中，電視面板走出上季因疫情導致的採購調節低潮後，需求快速回溫使7月報價漲幅高於預期。除75吋外，其他尺寸的電視面板價格在7月上漲趨勢顯著，其中，又以32吋與55吋整月漲幅將有機會上看8至10%。而備貨同樣積極的43吋、50吋與65吋，預估平均漲幅可達6至8%，成為近年面板產業相當罕見的榮景。

TrendForce副總邱宇彬表示，在整體面板市場看漲的背後，不同供應商與採購品牌的價格差異也值得探討。

首先，面板廠之間的報價差異源於韓國廠商淡出LCD市場後，京東方與華星光電兩大廠商的供貨勢力擴大，因此對漲價的態度與幅度要求也更具話語權。另外，觀察Samsung、LGE、TCL跟Hisense四大主要品牌，中國品牌對外銷市場展現強大的企圖心，備貨動能優於韓國廠商，對價格漲幅的接受度也自然略高於其他競爭對手。而在疫情放緩後，受到消費市場信心回溫與品牌刺激銷售的加持下，第3季電視面板需求無虞，然而，面板報價大漲導致品牌獲利萎縮，可能成為後續價格繼續攀升的最大阻力。

在IT面板方面，TrendForce指出，雖然需求不及電視面板表現，但預期仍會持續穩定中求表現。自疫情爆發以來受惠於居家工作與遠端教育需求的的筆電，由於第3季返校潮與消費市場信心回穩，整體需求表現強勢依舊，帶動本月筆電面板皆有1%~2%的漲價空間。監視器面板需求有部份需求調節的雜音浮現，但在電視面板產能強勢的支撐下，本月面板報價依舊延續上個月持平走勢。

電視面板

延伸閱讀

面板Q3喊漲 雙虎有甜頭

電視面板6月起漲 外界看好漲幅上看15%~20%

面板雙虎攻Mini LED 進入收割期

面板價格漲勢延續至Ｑ3 美系外資看好面板雙虎

相關新聞

玩美App被印度認定為「中國App」遭禁 高層喊冤

中國大陸和印度今年5月起，在邊境爆發衝突，訊連（5203）旗下玩美移動也遭波及，玩美旗下玩美相機及玩美彩妝兩大APP於6...

台積電市值增至8.76兆元 外資連5個交易日買超

外資今天持續買超台積電1萬1930張，連續5個交易日買超，推升台積電股價攀高至新台幣338元，大漲8.5元，市值增加22...

群創獲美國通用汽車頒發2019年度最佳供應商獎

群創光電今（6）日宣布，獲得美國通用汽車（GM, General Motors）於6月24日頒發2019年第28屆最佳供...

慧榮推全新AI運算大數據儲存VirtualStor™ Scaler 8.0

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，今（6）日公布旗下Bigtera發表全新版本軟體定義儲存產品 Virtu...

用噴墨抓癌細胞 香山泓瀚科技創新技術名聲響　

後疫情時期，新竹市府全力協助企業復甦，市長林智堅拜訪香山區的泓瀚科技，該公司在廁所創業起家，如今噴墨墨水已經銷往全世界，...

群電6月營收月增4.2% 連續4個月創下同期新高

群光電能（6412）今（6）日公布6月營收，月增4.2%，連續4個月創下同期歷史新高。累計上半年自結合併營收，亦創同期歷...

群電6月營收30.69億元 連四個月創同期新高

群光電能（6412）公布6月合併營收30.69億元，月成長4.2%，年成長3.2%，連續四個月創下同期新高。第二季合併營...

晶睿6月營收4.74億元 月增2.07%

安控大廠晶睿通訊（3454）公布6月營收4.74億元，較5月增加2.07%；相較去年同期減少22.17%。累計今年上半年...

傳生產8千萬顆A14處理器 法人估台積電5奈米滿載

市場傳出蘋果（Apple）可能在9月底發布新機iPhone 12，台積電今年將為蘋果生產8000萬顆iPhone 12用...

聯強砸9.8億投資雪梨、墨爾本 業務量能可望倍增

聯強（2347）接連兩天發布對聯強澳洲重大投資，分別以新台幣5.8億元投資擴建雪梨運籌中心二期，預期完工後，雪梨運籌中心...

鴻海自製口罩開放員工登記 每人限購100片、每片約3元

鴻海自製口罩有望在9月以「成本價」回饋給員工，鴻海職福會今（6）日起開放符合資格的員工線上登記，每人限購兩盒100片31...

外資上週買超110億 鴻海、台積電最受青睞

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣110.68億元，買超鴻海近5.74萬張最多，其次為台積電4.39萬張；...

熱門新聞

投保中心：對大同董事長林郭文艷提出解任訴訟

台積電再奪索尼CIS大單 雙方合作延伸至28奈米

同樣領月退 軍公教不用稅 財政部：勞退新制要稅

郭台銘不領三倍券 網笑「去領才虧」：花一秒就賺超過兩千

唱衰？柯文哲：有唸書都知道 三倍券一定沒效果

新聞眼／數位券慘輸實體券 沒面子又沒裡子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。