需求勢不可擋 7月電視面板報價漲幅創近年紀錄

根據TrendForce旗下顯示器研究處調查，近期面板市場需求勢不可擋，其中電視面板走出上季因疫情導致的採購調節低潮後，需求快速回溫使7月報價漲幅高於預期。除75吋外，其他尺寸的電視面板價格在7月上漲趨勢顯著，其中又以32吋與55吋整月漲幅將有機會上看8至10%。而備貨同樣積極的43吋、50吋與65吋，預估平均漲幅可達6至8%，成為近年面板產業相當罕見的榮景。

TrendForce副總邱宇彬表示，在整體面板市場看漲的背後，不同供應商與採購品牌的價格差異也值得探討。首先，面板廠之間的報價差異源於韓國廠商淡出LCD市場後，京東方與華星光電兩大廠商的供貨勢力擴大，因此對漲價的態度與幅度要求也更具話語權。

另外，觀察Samsung、LGE、TCL跟Hisense四大主要品牌，中國品牌對外銷市場展現強大的企圖心，備貨動能優於韓國廠商，對價格漲幅的接受度也自然略高於其他競爭對手。而在疫情放緩後，受到消費市場信心回溫與品牌刺激銷售的加持下，第三季電視面板需求無虞，然而，面板報價大漲導致品牌獲利萎縮，可能成為後續價格繼續攀升的最大阻力。

在IT面板方面，TrendForce指出，雖然需求不及電視面板表現，但預期仍會持續穩定中求表現。自疫情爆發以來受惠於居家工作與遠端教育需求的的筆電，由於第三季返校潮與消費市場信心回穩，整體需求表現強勢依舊，帶動本月筆電面板皆有1~2%的漲價空間。監視器面板需求有部份需求調節的雜音浮現，但在電視面板產能強勢的支撐下，本月面板報價依舊延續上個月持平的走勢。