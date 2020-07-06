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玩美相機遭印度禁用 訊連董座：希望政府協助除名

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
訊連董事長暨執行長黃肇雄今（6）日偕同玩美移動總經理張華禎，對玩美App被認定為中國App遭印度下架喊冤。記者蔡銘仁／攝影
訊連董事長暨執行長黃肇雄今（6）日偕同玩美移動總經理張華禎，對玩美App被認定為中國App遭印度下架喊冤。記者蔡銘仁／攝影

訊連轉投資玩美移動，旗下App玩美相機與玩美彩妝，受到中印衝突的影響，遭印度政府誤植為中國開發商，並受到中印衝突列為禁用名單，訊連及玩美呼籲政府，希望協助玩美，從封鎖名單中除名。

訊連與玩美今天召開澄清記者會，訊連董事長黃肇雄表示，玩美80%的股權，是來自訊連，經營團隊與員工，是到到底底的台灣團隊，玩美是台灣最大的單一App開發商投資案，2015年以來，投資總額超過24億元，是台灣之光。

黃肇雄說，印度政府將玩美旗下App，列為59個危害印度國土安全，並禁用的App之一，這對玩美的國際商譽產生負面影響，印度政府的誤解，已經三年了，這三年來，玩美也做了很多次澄清，但一直有誤解，玩美該做的都做了，希望政府與媒體幫我們發聲，澄清誤會。

黃肇雄說，三年前印度國防部就把玩美列為中國App，會竊取個資，要求軍人不得安裝。2020年5月，印度開發商Remove China App又將玩美旗下App誤認為中國App。今年6月，印度資訊部把玩美列為59款禁用的中國App之一，並要求玩美彩妝下架，並封鎖玩美移動官網與伺服器。

黃肇雄指出，印度政府把玩美列入禁用名單之後，並行文蘋果與Google要求把玩美的App拿下來，蘋果就拿下來了，這有很多誤會在裡面，希望政府能與印度政府澄清溝通，這個冤枉太大了。

玩美移動總經理張華禎表示，我們是全台灣最大App開發案，全球下載超過8.5億，一年100億次的AR試妝，全球280家頂尖美妝品牌合作，玩美創造了全新的產業，在美妝科技玩美是全球第一大，更是台灣App開發商指標廠商。玩美證明了，台灣不僅在PC產業領先全球，在行動產業上，也可以創造不同商業模式。

張華禎說，印度事件對玩美有三大影響，一是成為國際事件，變成國際新聞，造成外界都在問，玩美是中國App嗎？第二個影響是，印度要求下架玩美彩妝，結果Google把玩美相機也下架了。

第三個影響是，玩美的網站伺服器遭封鎖，希望能移除，因為這影響全球商譽形象，請求台灣政府協助台灣公司與印度政府溝通，把封鎖名單中移除。

她強調，玩美是100%在台灣開發，用戶資訊放在亞馬遜AWS，印度的用戶資訊放在東京的AWS，我們急需澄清，希望政府協助與印度政府溝通，把玩美從禁止名單中移除。

訊連 黃肇雄

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