奇力新6月營收14.52億元 月減1.43％、年增8.64％

電感大廠奇力新集團（2456）今（6）公告6月營收為14.52億元，月減1.43%、年增8.64%；奇力新指出，電阻產品本月出貨強勁，業績再創今年新高，而電感方面在教育與電競筆電、Molding產品出貨動能持續向上。

奇力新集團6月營收14.52億元，月減1.43%、年增8.64%，累計今年前6個月營收達81.19億元，較去年同期成長 5.25%。

奇力新表示，在電感產品方面，教育與電競筆電、Molding系列產品訂單與出貨動能持續向上，整體營收較去年顯著成長，至於電阻產品方面，本月出貨強勁，業績再創今年新高，在磁性材料產品部分，新客戶的經營已見成效，下半年出貨動能可望提升。

奇力新表示，回顧6月在有端午連假與客戶年中盤點延後拉貨因素，集團月營收僅微幅下滑且和去年同期相比，仍持續成長，邁入第3季度，預計5G市場相關產品出貨將逐漸上揚，奇力新會作好必要佈局準備，以因應後續新市場的發展需求。