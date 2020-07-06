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群創獲美國通用汽車 頒發2019年度最佳供應商獎

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

群創（3481）獲美國通用汽車（GM, General Motors）於今年（2020）6月24日，頒發2019年第28屆最佳供應商獎（2019 GM Supplier of the Year），此為群創繼去年獲頒供應商創新獎，第二度蟬連榮獲美國通用汽車肯定。

群創車用暨航太營運總處魯迅總處長表示，「群創為通用汽車長期合作夥伴之一，群創在結合研發、技術與業務團隊積極投入顯示器解決方案，與通用汽車建立強大穩固的合作關係。我們很榮幸再次獲得美國通用的肯定，此次榮獲2019年最佳供應商獎展現我們團隊持續的努力，以提供客戶創新技術與高規格品質的車用面板產品，協助客戶強化競爭優勢，力拚市場商機共創雙贏。」

此次獲得肯定的共有來自15個國家116家廠商，由全球通用汽車採購，工程技術，品質，製造和物流管理人員組成的團隊，從產品採購、全球採購、製造服務、客戶服務、售後服務以及物流等方面做完整嚴格的績效評核。

通用汽車全球採購暨供應鏈副總史賓安曼Shilpan Amin表示，「過去一年我們的供應商在產品及服務上優異的表現高於我們的期待令人讚賞。我們相信更重要的是在此特殊時刻，感謝供應商盡其所能將新冠肺炎疫情帶來的衝擊降到最低，維繫安全的製造營運。」

身為全球重要的車用顯示器供應商之一，群創致力「4I價值創新」的理念，包括影像Image、互動Interaction、整合Integration及工業化Industrialization，將車用顯示器視為不只是智能行動附屬工具，而是提升至工匠級視覺藝術品。

由於車聯網、自動駕駛及5G風潮的帶動，車內資訊系統整合日趨重要，車內顯示器成為帶來嶄新商機的平台，未來群創朝向致力推展車用顯示器大尺寸至1100 mm、高解析度至250 ppi、以及彈性多元規格設計發展，並將居家生活與行車體驗結合，提供更佳直覺與便利的駕駛體驗，迎向多元智慧化、數位化生活發展趨勢。

群創

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