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慧榮推全新AI運算大數據儲存VirtualStor™ Scaler 8.0

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，今（6）日公布旗下Bigtera發表全新版本軟體定義儲存產品 VirtualStor™ Scaler 8.0。慧榮科技表示，VirtualStor Scaler 8.0 是專為PB (Petabyte) 級巨量非結構化數據⽽設計，大幅強化物件儲存與檔案儲存解決方案的功能特色，適用於需要處理大量資料的企業或資料中心，例如電信、AI 環境、醫療、製造等產業。

慧榮科技進一步指出，VirtualStor™ Scaler 8.0 引入了一系列物件儲存的嶄新功能，提供 S3API 存取方式，最適合走向雲端開發的企業與資料中心。其中最大亮點，莫過於Bigtera獨家的S3-to-S3 物件無縫遷移功能。

繼 VirtualStor 7.0 的獨家功能無縫遷移 SAN/NAS 資料之後，VirtualStor™ Scaler 8.0 再推出功能更強大的S3-to-S3 物件無縫遷移功能，針對已經在使用其他廠商S3物件儲存的客戶，不僅可以輕鬆收攏新舊儲存系統的資料，提供更多的資料可用性，同時可消弭大量資料遷移時需要停機並中斷服務的痛點。

慧榮科技表示Bigtera VirtualStor Scaler 8.0 較上一版本新增並更新以上16項全新產品功能，為巨量資料儲存提供無縫遷移、可橫向擴充容量及多效靈活的解決方案，可快速落實各產業各類型專案，在資料儲存上提供更穩妥、更有價值的技術服務。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，面對AI人工智慧及大數據時代的來臨，如何有效運用及管理巨量資料是每個企業及資料中心所面臨的重大挑戰，儲存效能成為最重要的關鍵。這次Bigtera 推出最新VirtualStor™ Scaler 8.0 軟體定義儲存解決方案，其中的物件儲存嶄新功能大幅提升了巨量檔案的儲存效能，為新一代AI企業與資料中心打造更加完善的儲存環境。

巨量資料 軟體

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