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用噴墨抓癌細胞 香山泓瀚科技創新技術名聲響　

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
後疫情時期，新竹市府全力協助企業復甦，市長林智堅拜訪香山區的泓瀚科技。圖／新竹市政府提供
後疫情時期，新竹市府全力協助企業復甦，市長林智堅拜訪香山區的泓瀚科技。圖／新竹市政府提供

後疫情時期，新竹市府全力協助企業復甦，市長林智堅拜訪香山區的泓瀚科技，該公司在廁所創業起家，如今噴墨墨水已經銷往全世界，更曾為巴西世足賽球員印製球衣，除有高超噴墨水技術，還將噴墨技術應用在智慧手機的指紋辨識與染色癌細胞高端技術，橫跨電子、生技產業，去年也參與竹市經濟部小型企業創新研發計畫（SBIR），進而與工研院合作開發，成功增加千萬營收。

林智堅今到泓瀚參觀噴墨製程，從攪拌區電腦化監控，再到貼有生產履歷的包保裝區，最後參觀實驗室的細胞染色。

泓瀚科技董事長呂椬境說，泓瀚起初創業在廁所，馬桶旁就是研發室，後來好一點改到車庫，最後才有廠房。如今公司不僅噴墨墨水行銷全球，還有創新技術，一般廠商需3至5個月才能調配出客戶指定顏色，泓瀚配方室僅需3周。

泓瀚科技的技術已不只停留在傳統民眾對於噴墨的想像，除將噴墨技術運用在食品、紡織品等，還將噴墨水融入電子業、生物科技。其中，智慧型手機最夯的指紋辨識也需噴墨技術，這是泓瀚的強項。因為指紋辨識需要在晶片上用噴墨擋住自然光，但又不能影響手指體溫、紅外線穿透，屬於高端技術，大幅提高公司獲利。

另外，泓瀚噴墨更能抓到癌細胞應用到生技產業，改善百年傳統細胞染製方式，呂椬境說，若想將癌細胞染色，傳統方式得經過61道浸泡、染製過程，所有劑料經一次使用後就廢棄，泓瀚改以噴墨水方式，更有效率也更加環保，此生物試劑已獲得世界專利，更獲得日本廠商青睞。

產發處指出，泓瀚科技去年參加竹市SBIR補助，與工研院合作開發再生橡膠塞，因此降低100萬元生產成本，並增加1000萬元營收。

產發處表示，許多產業因疫情受創，為解決企業困境、加速投資，未來市府將推動「工業區更新立體化發展方案」，加速推動廠房更新並鼓勵企業投資研發，另市府也正積極推動竹科x計畫，將打造公道五路成為竹市重要的科技廊帶，完成後預計可增加400億產值，創造1萬個就業機會。

後疫情時期，新竹市府全力協助企業復甦，市長林智堅拜訪香山區的泓瀚科技。圖／新竹市政府提供
後疫情時期，新竹市府全力協助企業復甦，市長林智堅拜訪香山區的泓瀚科技。圖／新竹市政府提供
後疫情時期，新竹市府全力協助企業復甦，市長林智堅拜訪香山區的泓瀚科技。圖／新竹市政府提供
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生技產業 指紋辨識 癌細胞

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