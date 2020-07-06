聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海自製口罩開放員工登記 每人限購100片、每片約3元
鴻海自製口罩有望在9月以「成本價」回饋給員工，鴻海職福會今（6）日起開放符合資格的員工線上登記，每人限購兩盒100片315元，換算一片約3元。
依據鴻海職福會最新公告顯示，此次口罩預購登記對象主要是屬鴻海、鴻海新竹、安泰、揚信之法人員工均可參加。相關依所屬法人人資提供名冊資料進行登記作業。至於今年6月30日前到職之員工(含派遣)，離職、留停者則不享福利。
鴻海職福會說明，此次醫療口罩登記時間為7月6日(一)上午9:00至7月31日(五)為止，後續並將通知各單位行政窗口統一領取(台灣廠區領取)，依各單位作業流程發放，口罩預計9月到貨。
鴻海職福會也說明，此次登記發放是每人限領2盒(共計100片)，價值315元，並列計個人所得。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言