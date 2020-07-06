鴻海自製口罩開放員工登記 每人限購100片、每片約3元

鴻海自製口罩有望在9月以「成本價」回饋給員工，鴻海職福會今（6）日起開放符合資格的員工線上登記，每人限購兩盒100片315元，換算一片約3元。

依據鴻海職福會最新公告顯示，此次口罩預購登記對象主要是屬鴻海、鴻海新竹、安泰、揚信之法人員工均可參加。相關依所屬法人人資提供名冊資料進行登記作業。至於今年6月30日前到職之員工(含派遣)，離職、留停者則不享福利。

鴻海職福會說明，此次醫療口罩登記時間為7月6日(一)上午9:00至7月31日(五)為止，後續並將通知各單位行政窗口統一領取(台灣廠區領取)，依各單位作業流程發放，口罩預計9月到貨。

鴻海職福會也說明，此次登記發放是每人限領2盒(共計100片)，價值315元，並列計個人所得。