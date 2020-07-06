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德微科技Q2營收4.14億元 歷史次高
二極體廠德微（3675）公布第2季營收為4.14億元，寫下該公司單季營收歷史次高，該公司也指出，主要由於遠端伺服器、NB及通訊相關需求帶動，且該公司持續看好下半年5G、車用及AI將持續推升二極體需求。
德微自結6月合併營收為1.33億元，較去年同期成長1.8%；累計第2季合併營收為4.14億元，較第1季成長8.2%，也是僅次2018年第3季的歷史次高表現。今年上半年累計合併營收為7.97億元，較去年同期也成長7.7%。
德微公司表示，第2季合併營收較第1季成長8.2%，符合預期。雖上半年市場受到新冠肺炎疫情影響，有重複下單之情形；但對德微而言，受疫情影響有限之主因是工廠根據地在台灣，使得整體表現淡季不淡。整體而言，第二季營收成長主要受惠於在家工作需求帶動遠端伺服器、NB、通訊用之二極體需求增加。
展望今年下半年，德微公司將持續強化產線能力、提升良品率，在疫情緩和或退去後，全球的需求面提升，期待5G、車用電子與AI智能之需求，帶動週邊應用對二極體之需求。此時，專注本業經營的德微科技，將更具成長動能與產業競爭優勢。
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