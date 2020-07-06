聯發科快速填息 下半年中階機種晶片放量

IC設計龍頭聯發科（2454）今日除息，開盤隨即填息，盤中一度來到588元高點，漲幅2.43%。法人指出，聯發科下半年受惠於天璣800系列陸續接獲中國品牌手機採用，下半年進入出貨高峰期，由於800系列毛利率水準高於一般，有利於優化下半年獲利結構表現。

聯發科今日展現產業龍頭氣勢，一開盤隨即完成填息，主要因下半年成長態勢明確，針對中階市場的天璣800系列，第二季開始出貨，而高端天璣1000也逐月放量中，法人看好聯發科下一顆5G單晶片中低階機種天璣600將於第三季發表，預期在中國的主要手機品牌都會推出採用聯發科晶片的5G手機，下半年也將會有採用聯發科5G晶片的國際品牌產品，預期今年5G單晶片出貨量逐季放量。

另外，聯發科居家辦公及客製化晶片逐季成長，帶動成長型產線營收優於預期表現，WiFi-6單晶片因路由器需求增加，拉貨動能強勁，客製化晶片在新產品推出之下，下半年開始出貨遊戲機客戶單晶片，成長型產品在今年將有雙位數成長空間。