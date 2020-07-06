外商待遇真令人好羨慕 這間韓國企業平均月薪逼近70K

新冠肺炎疫情嚴重衝擊就業市場，過去人人欣羨的外派工作，如今也因為各國封城導致經濟重創，不僅外派機會少了，不少人對於派駐海外這件事，也在後疫情時代有了不同的想法。對此，人力銀行建議，過去想透過外派領高薪者，不妨可以把目標轉向外商公司。

根據工作網站「比薪水」統計，電腦軟體、網際網路、多媒體、半導體、消費性電子產品等五大產業跟他們所屬的外商代表比較的結果顯示，外商普遍真的可以給出高於產業平均的薪水。

其中，薪資落差最大的產業是「消費性電子產品製造業」，SAMSUNG台灣三星電子的平均月薪為67,057元，相較於該產業平均月薪49,736元，高出了17,321元，最是令人欣羨。

此外，「電腦軟體服務業」當中的指標外商企業Microsoft 台灣微軟平均月薪為57,157元，也高於該產業的平均月薪48,117元。「網際網路業」的指標外商企業香港商雅虎資訊平均月薪為52,503元，亦高於該產業的平均月薪42,051元。「多媒體業」的指標外商企業樂購蝦皮平均月薪為40,640元，同樣高於多媒體相關產業平均月薪的39,742元。

五大產業中，唯一一個外商薪資低於產業平均的產業是「半導體製造業」，但也僅相差了580元，由此可證實外商薪水較為優渥這件事名不虛傳。

根據「比薪水」的資料顯示，NXP 台灣恩智浦半導體平均月薪為50,745元，低於半導體製造業產業平均月薪的51,325元。

近年竄起的工作網站「比薪水」，4年前成立於南台灣，與「面試趣」網站是同一家公司，主要是為求職者分析面試公司資料與薪資福利的網站，目前登入會員已有上百萬人，每月平均有50萬名求職者造訪。