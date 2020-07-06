快訊

瞞天過海大騙局？德國Wirecard電子支付的失蹤19億歐元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞昱三大產品發威 6月營收60.78億元創新高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導
瑞昱董事長葉南宏。 圖／聯合報系資料照
瑞昱董事長葉南宏。 圖／聯合報系資料照

網通晶片廠瑞昱（2379）WiFi、藍牙、音訊編解碼晶片出貨暢旺，業績突破60億元大關，公布6月營收60.78億元，月增6.16%、年增21.56%，改寫歷史新高；累計前6月營收332.66億元，年增18.74%。

瑞昱6月營收創下歷史新高，主要受惠於WiFi、藍牙、音訊編解碼晶片三大產品項出貨優於預期，尤其因疫情帶動PC類產品需求旺盛，其中占瑞昱總營收將近40%的WiFi產品出貨達雙位數年成長，訂單需求不減反增，法人預期下半年需求狀況不會放緩。

藍牙晶片占營收約10%，其中TWS在上半年因疫情影響，成長不如預期，下半年推出結合主動抗噪功能晶片，主要客戶為手機及聲學廠，預期加入新功能後有利於平均售價提升，毛利率也將所有提高。

占總營收約8%至10%的交換器部分，今年受益於疫情刺激需求增加，瑞昱目前出晶片給低階的管理型交換器，終端用戶為中小型企業，去年推出管理型交換器，銷售狀況比預期佳，今年也因新冠肺炎疫情刺激出許多需求，對比同樣8埠、1G的一般型交換器，管理型交換器的價格高出2至3倍，瑞昱目前僅出交換器晶片給低階的管理型交換器，終端用戶為中小型企業。

營收 瑞昱 疫情

延伸閱讀

陳奕光專欄／Mini LED商機將爆發

全民權證／智邦 挑價內外20％

WiFi 6起飛 立積、瑞昱樂

日經：台積電力抗三星 靠的是穩健財務和成功策略

相關新聞

外商待遇真令人好羨慕 這間韓國企業平均月薪逼近70K

新冠肺炎疫情嚴重衝擊就業市場，過去人人欣羨的外派工作，如今也因為各國封城導致經濟重創，不僅外派機會少了，不少人對於派駐海...

台積電再奪索尼CIS大單 雙方合作延伸至28奈米

台積電近期再獲全球CMOS影像感測器（CIS）龍頭索尼CIS大單，將在南科14B廠打造專為索尼生產高階CIS的代工生產線...

瑞昱三大產品發威 6月營收60.78億元創新高

網通晶片廠瑞昱（2379）WiFi、藍牙、音訊編解碼晶片出貨暢旺，業績突破60億元大關，公布6月營收60.78億元，月增...

政院砸300億 催速5G建設

電信三雄已經推出第五代行動通訊（5G）服務，政府擬在5G頻譜超額標金中提撥300億元，加速電信業者進行5G戰略網路建設，...

聯發科每股配10.5元現金 開盤強勢完成填息

手機晶片廠聯發科今天除息，每股配發新台幣10.50085917元現金，股價表現強勁，開盤即跳空達587元，漲13元，順利...

劉揚偉：鴻海集團「練功」 不斷往前

鴻海集團董事長劉揚偉今年7月上任滿周年，他日前發出員工信，強調在新冠肺炎疫情風暴中，鴻海一直在「練功」，包括練習在過去基...

鈊象、宇峻 強攻東南亞

東南亞智慧手機用戶成長，帶動遊戲市場成長飛快。研調機構Newzoo統計，東南亞遊戲市場去年規模達43億美元（約新台幣12...

中磊、宏碁 進軍5G小基站

為協助台廠進軍5G商機，工研院資通所瞄準網路接取架構的5G小基站市場，偕同中磊（5388）、宏碁、啟碁、信矅、明泰及盟創...

龔明鑫：攜手地方數位轉型

前瞻建設計畫後期預算5,100億元中，5G相關預算即占約500億元，若加上「台灣5G行動計畫」、「大A+計畫」等計畫預算...

宇瞻 獲車用最高規認證

數位儲存領導品牌宇瞻科技（8271）車用布局再傳捷報，獲得最高規格車載認證「IATF 16949： 2016 （汽車品質...

鴻海旗下 FII入股大陸鼎捷

鴻海昨（5）日公告，子公司富士康工業互聯網（FII）斥資約人民幣5.6億元（逾新台幣23億元），取得大陸深圳交易所創業板...

罕見！5G開台不到一周 台灣大微調資費

5G開台不到一周，台灣大就宣布微調5G資費內容，包含提升999元及1,199元資費傳輸量過量後的傳輸速度，以及加送市話分...

熱門新聞

台積電再奪索尼CIS大單 雙方合作延伸至28奈米

新聞眼／數位券慘輸實體券 沒面子又沒裡子

百萬換車潮 商機上看千億

新冠疫苗開發 四台廠趕進度

他為了享三倍券優惠考慮辦新信用卡 內行人解析：無關振興

劉揚偉掌舵鴻海滿周年 發給同仁的一封信全文大公開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。