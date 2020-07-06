瑞昱三大產品發威 6月營收60.78億元創新高

網通晶片廠瑞昱（2379）WiFi、藍牙、音訊編解碼晶片出貨暢旺，業績突破60億元大關，公布6月營收60.78億元，月增6.16%、年增21.56%，改寫歷史新高；累計前6月營收332.66億元，年增18.74%。

瑞昱6月營收創下歷史新高，主要受惠於WiFi、藍牙、音訊編解碼晶片三大產品項出貨優於預期，尤其因疫情帶動PC類產品需求旺盛，其中占瑞昱總營收將近40%的WiFi產品出貨達雙位數年成長，訂單需求不減反增，法人預期下半年需求狀況不會放緩。

藍牙晶片占營收約10%，其中TWS在上半年因疫情影響，成長不如預期，下半年推出結合主動抗噪功能晶片，主要客戶為手機及聲學廠，預期加入新功能後有利於平均售價提升，毛利率也將所有提高。

占總營收約8%至10%的交換器部分，今年受益於疫情刺激需求增加，瑞昱目前出晶片給低階的管理型交換器，終端用戶為中小型企業，去年推出管理型交換器，銷售狀況比預期佳，今年也因新冠肺炎疫情刺激出許多需求，對比同樣8埠、1G的一般型交換器，管理型交換器的價格高出2至3倍，瑞昱目前僅出交換器晶片給低階的管理型交換器，終端用戶為中小型企業。