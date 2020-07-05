劉揚偉掌舵鴻海滿周年 發給同仁的一封信全文大公開

鴻海集團董事長劉揚偉至今年7月上任滿週年，發出給鴻海員工的一封信，內文強調鴻海集團的轉型發展、企業社會責任，以及因應新冠病毒疫情的考驗、疫情對國際市場的挑戰之下，鴻海集團的團隊合作結合共同目標，將能讓鴻海集團不斷往前。

相關信件全文內容如下：

各位同仁夥伴，大家好。

2020 年至今已過半載，我接任董事長也剛好滿一年，所以有幾句心裡話想對同仁們說。首先，就是要感謝大家。

我想，很多人都感受到了，2020 年這半年來是集團成立四十五年以來第一次這麼緊密地串聯在一起。因為新冠肺炎，在農曆大年初三，許多人還在過春節假期時，我們已經超前佈署，以「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」的心情，開始了第一次集團全球防疫會議，並且從寒冬一路開到酷暑，至7/1總共開了 106 場的會議。

古書裡有句話說，「山川異域，風月同天」，這一場疫情底下，所有人不分你我，從亞洲、歐洲到美洲各地，每個鴻海人、每個家庭都面對同樣的挑戰。令我感動的是，雖然每個人肩上的擔子都十分沈重，但每天，大家依然保持著整齊有紀的步伐前進，同仁們用堅毅的精神與強大的執行力證明了「集團『有您們真好』」！

我清楚記得，龍華廠第一片口罩於二月五號凌晨 4 點 41 分產出時的感動，因為那是鴻海史上最簡單的產品，卻也是最重要的一款產品 –— 不但適時補上集團防疫所需，也為大眾的抗疫盡了份心力，更鼓舞了集團士氣，而這，正是同仁們廢寢忘食、不分晝夜努力的成果。

另外，許多同仁在這次在新冠肺炎期間發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，主動走進醫療機構、社區關懷中心等處提供醫療物資、防疫設備、食物等等給社會上有需要的人，我也特別感謝這些同仁，因為他們具體而微地實踐了「面對社會，集團成就越大，責任也越大」的理念，也進一步協助擦亮了公司的招牌。

面對防疫的同時，國際市場也有著重大挑戰，全球股市上上下下，很多人的心情也跟著起起伏伏，而我的心中雖然難免也有波動，卻同時也很清楚，在這場疫情風暴中，我們其實一直也在練功：練習我們在過去基礎上可怎麼變形移位出招；練習我們要從勞力密集變成腦力密集時該如何聰明進化。因此，我們開始了 F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、F3.0 轉型升級的目標執行；設立了鴻海研究院提供集團前瞻技術研究；訂定了電動車、數位健康、機器人，以及人工智慧、半導體、

新世代通訊技術等「3+3」的驅動成長戰略，並且已經與裕隆華創合作電動車、與凌華科技合作機器人…等等，這些種種都是在積累我們迎接市場新局時，能夠有更新、更大的動能。儘管眼下全球疫情仍然十分嚴峻，但我們不擔心，因為「一個人走得快，一群人走得遠」，我很榮幸能夠有最棒的一群夥伴一起結伴，互相扶持，跋山涉水。此時此刻，因應防疫所出現的社交距離，卻是讓人心更加地緊密，因為我們有共同的目標，就是要把集團帶到更高偉的山頭，更廣闊的平原，那眾人艷羨的華美之地。

困難越大，榮耀也越大。謝謝每一位辛苦的同仁，是您們在戰場上毫不鬆懈的每一刻，讓集團不斷往前。期許各位持續克盡職守地為戰役奮鬥，我們的勇氣未完待續！凡殺不死我們的，必使我們更強大！謝謝大家！我們一起繼續加油！謝謝！

最後提醒大家，記得，戴起口罩也不要忘了微笑。

鴻海科技集團董事長

劉揚偉