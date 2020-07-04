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凌華斥資30億 買致茂廠房

經濟日報 / 記者謝艾莉蕭君暉／台北報導
圖為凌華董事長劉鈞。 凌華/提供
圖為凌華董事長劉鈞。 凌華/提供

工業電腦凌華在機器人、智慧工廠的技術，近期獲得友達和鴻海的青睞，強強結盟也讓凌華長期布局優勢顯示。

凌華昨（3）日召開董事會，因應業務成長，擴充公司規模，以30.8億元購買致茂電子位於桃園市龜山區華亞一路66號、68號的土地及廠房。

凌華科技為致茂電子投資11.3%之關係企業，凌華強調，公司業務持續成長，辦公空間分散，廠房也不敷使用，未來將在林口華亞園區成立集團企業總部，整合各部門資源，提升管理效率，因應未來營運需求。

因雙方為關係人，透過獨立專家鑑價，取得公平市價後協商議價，降低雙方交易成本。

凌華先前獲得友達集團入股，看好凌華在智慧工廠的技術發展與友達的多角化發展目標一致，友達公開收購凌華約19%股權，取得一席董事；鴻海集團在6月初也宣布和凌華結盟，雙方合資成立自主移動機器人公司，第3季正式營運。

新公司將投入機器人的SLAM（同步定位與地圖建構技術），專以相關的軟件、整合研發為主。

凌華長期布局技術獲得兩大集團爭相合作，各項動態備受關注，凌華董事長劉鈞先前也表示，未來5G專網中，最重要的應用就是智慧化的自主移動機器人（AMR）。

凌華重點在做軟件，鴻海則是有很強的硬件能力與很好的場域，未來雙方的AMR合資公司將為全球最強，最快7月初取得設立核准，三年內即可產生效益。在與友達合作的部分，則因為友達積極發展工業、商業領域的生態系，有助凌華跨領域發展。

致茂出售華亞一路廠房土地共4,934.69坪，廠房建坪18,370坪，交易金額為30.8億元，預訂明年第1季完成交易，致茂獲利約17.6億元，但因致茂五年內仍將回租華亞廠房約30%、5,566坪，預估可於2021年認列出售利益10.9億元，約挹注每股純益2.62元。

凌華 友達 致茂

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