中華電、台灣大 萬人申辦

電信三雄5G戰正式開打，台灣大哥大表示，兩天內有近萬名消費者嚐鮮申辦；中華電信強調，未開台前就已經有萬名以上4G客戶搶先登記開台後即刻體驗5G服務。

尚未取得特許執照的台灣之星照例扮演市場最低價角色，昨（3）日宣布，先預約、等開台後申辦5G服務吃到飽只要699元。

台灣之星昨天推出限時「預約5G半價」，即刻起到台灣之星官方網站預約登記，開台後憑簡訊通知在網路門市或全台實體門市，以新申辦或攜碼申辦5G不限速上網吃到飽，月租費只要也就是699元，是電信三雄吃到飽1,399元資費的五折，還有網外/市話加碼送250分鐘。

台灣之星強調「不是第一家開台，但要提供第一合理的資費」。台灣之星總經理賴弦五先前就說，5G開台的應用情境未明朗化，還有高昂費用支出，初期將遇到手機選擇少、基站建設、網路品質都不夠完善的問題，此時收取高額月租費對消費者來說並不公平。

台灣大哥大公布，7月1日起開通「台灣大超5G應用」服務，截至2日為止，包括從4G升級以及新申辦5G的用戶，有近萬名消費者嚐鮮申辦，以1,399元吃到飽資費最熱門，占總申辦資費比率高達六成。