混搭4G吃到飽 遠傳最大亮點

電信三雄已全數公布5G資費，最低資費都是599元，吃到飽起跳價同為1,399元，但各家在資費設計上仍各具特色。包括中華電信對部分高資費用戶設有流量轉贈機制、台灣大高速吃到飽不限速、遠傳在非吃到飽方案傳輸量超過後改為4G吃到飽，另搭配贈送VR內容等相關服務。

以非吃到飽的方案來看，三家電信業者的資費及對應傳輸量都相同，一旦超過傳輸量就會降速。例如599元方案同為 24GB上網傳輸量，用完後降為慢速上網。但遠傳在999元和 1,199元方案上提供超量後降速為4G高速吃到飽，也就是50Mbps ，比另外兩家的10Mbps更快，維持消費者仍有快的體驗。

在上網限制方面，中華電信和遠傳電信都設有網路速限，非吃到飽的資費理論速限值為 500Mbps，吃到飽方案也分1Gbps及1.5Gbps的網速級距。不過台灣大哥大對吃到飽採不限速方式，未特別強調網速。

為了保障使用公平性，減少「流量怪獸」出現，三家電信業者這次對5G吃到飽資費都設有熱點分享上限，熱點用量到達限制之後就會降低熱點速度為10Mbps。中華電信對1,599元以上的資費用戶提供流量轉贈，將上網流量送給其他門號的使用者。