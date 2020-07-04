遠傳5G開賣 明年衝百萬戶

遠傳電信5G服務昨（3）日開賣。遠傳總經理井琪表示，年底前建設4,000台基站，覆蓋率達全台50%人口，明年下半年5G用戶衝百萬目標，她信心十足表示，5G升級「總有一天等到你」。

圖／經濟日報提供 中華電信、台灣大哥大先前已經開台，遠傳董事長徐旭東強調，遠傳服務早已開始、等於開台，昨天只是「開賣記者會」。他笑說，是因井琪要選個「黃道吉日」，才在昨天宣布開賣。

交通部長林佳龍、國家通訊傳播委員會代理主委陳耀祥昨天也參加開賣活動，為強調在3.5GHz頻段標到最好的「魚肚」區塊，遠傳現場還請主廚料理魚肚。

徐旭東強調，頻譜與頻寬是5G重點，他強調5G頻譜分魚頭、魚尾，就是打折扣，遠傳花大錢標到的魚肚位置是其他業者無法比的。「DNA好不好相當重要，只有兩家電信公司DNA好」，現在看來，遠傳DNA「好得不得了」，之後就是靠服務跟管理努力。

井琪表示，未來一年5G建設的資本支出至少200億-300億元，年底蓋4,000基站，明年就衝百萬用戶。她說，一開始手機選擇比較少，但從7月底到8月初，會有1.5萬元到2萬元的中階機，年底有新iPhone上市，消費者合約到期就會發現，5G加速加量不加價，5G手機的補貼更好，相較各國與業者投入的成本，「台灣1,399元是跳樓價」，消費者早換約早享受。

遠傳昨天公布七個級距資費，與中華電信和台灣大相同，都是599元起跳，最高資費2,699元，1,399元起上網吃到飽，最高資費2,699元。599元、799元資費超過傳輸量時，改為4G輕速吃到飽；999元、1,199元資費超過傳輸量後，改為4G高速吃到飽。預期1,399 元資費的用戶相對容易轉換到5G，可望拉高用戶平均收入 （ARPU）。

井琪指出，目前5G的消費者端占營收八成，企業端占兩成，企業客戶還有很大成長空間。包括企業專網的客製化應用，遠傳提供的解決方案包括基礎建設、IOT等。企業用戶是未來的主力，這部分營收會持續累積、成長，未來更多場域應用會讓5G營收成長動能愈來愈強。