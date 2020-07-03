信驊6月營收3.25億元、月增7.59% 續創單月歷史新高
伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊（5274）今年在遠距教學、居家工作等趨勢增長下，帶動伺服器和資料中心需求強勁，推升信驊營運表現；信驊今（3）日公告6月營收達3.25億元，月增7.59%、年增高達92.15%，續創單月歷史新高紀錄。
信驊第2季營收為9.01億元，和今年首季7.32億元相比，季增23.07%，累計今年上半年營收為16.34億元、年增52.11%，創同期新高。
儘管外資對信驊的目標價呈現兩樣情，主要是雲端產業可能迎來砍單潮，因此信驊自前一波高點1,575元下滑至近期低點1,140元，但今日受到IC類股族群點火，股價終場漲幅仍有5.51%，收在1,245元，漲65元。
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