與鴻海合資機器人公司下一步 凌華砸30.8億買致茂廠房

工業電腦廠凌華（6166）今（3）日與關係企業、檢測設備廠致茂共同召開重訊記者會，凌華將以30.8億元購買致茂位於華亞科技園區廠房。雙方在董事會通過後即進行簽約，預計明年首季完成交易。

凌華總部目前位於新北中和的遠東世紀廣場，因業務持續成長，除了自有2個樓層外還另外承租5500多坪，廠辦空間已不敷使用且分散各地承租。此次購買致茂林口華亞園區廠房，將成立集團企業新總部，以因應未來營運需求，將以自有資金及銀行借款支應。

致茂持有凌華約11.26%股權，為凌華第二大股東，僅次於面板大廠友達。此次交易廠房位於桃園龜山華亞科技園區、於1998年取得，土地共4939.69坪、2棟廠房建坪共1萬8370坪。致茂預計今年底將遷往A7新廠。

凌華近期也表示，與鴻海的合資公司將為鴻海子公司，現在公司命名、註冊、驗資都正在進行中，預計7月就可以完成。