致茂處份華亞科技園區廠房 將認列出售利益10.9億元

致茂電子今（3）日召開董事會，通過處分其華亞科技園區廠房給關係人凌華科技股份有限公司，其華亞廠房之土地共4,934.69坪，廠房建坪共18,370坪，交易金額為新台幣30.8億元，2家公司在今日董事會決議通過後，即進行簽約，預訂於明年第1季完成交易。

凌華科技為致茂電子投資11.3%之關係企業，因凌華科技業務持續成長，廠辦空間不敷使用且分散各地承租。因此，凌華科技購買華亞廠房建立集團企業總部，整合各部門資源，並預留未來成長之空間。因雙方為關係人，透過獨立專家鑑價，取得公平市價後協商議價，降低雙方之交易成本。

致茂電子預計於2020年底遷至其A7新廠，但因A7廠房空間尚無法滿足現有廠房需求，故華亞廠房出售後將回租5566坪供廠房及員工宿舍用，並承諾承租5年。

致茂的華亞土地於1998年取得，本次出售獲利約17.6億元，但因回租30%及持有凌華科技股權11.3%，故預計在2021年認列出售利益新台幣10.9億元。